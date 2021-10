Difficultés à payer les factures, réduction du chauffage... La précarité énergétique des ménages en hausse

Selon le baromètre 2021 du Médiateur de l'énergie, les foyers ayant souffert du froid sont de plus en plus nombreux, de même que ceux peinant à payer leurs factures d'énergie.

Une situation «préoccupante», que la flambée des prix de l'énergie ne risque pas d'améliorer. Le baromètre annuel du Médiateur national de l'énergie*, publié ce mardi, met en lumière l'augmentation du nombre de foyers français en situation de précarité énergétique. Difficultés à payer les factures, froid ressenti dans son logement, réduction contrainte du chauffage... Tous ces indicateurs enregistrent «une hausse marquée et notable par rapport à 2020», note Frédérique Feriaud, directrice générale des services du Médiateur de l'énergie.

Un ménage sur cinq (20%) déclare ainsi en 2021 avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures dans son logement, soit six points de plus qu'en 2020. Principales raisons évoquées, une mauvaise isolation (40%), des difficultés financières (36%) et un hiver rigoureux (30%).

La «précarité énergétique» frappe 3,5 millions de ménages et devrait s'aggraver

La peur de payer des factures de gaz ou d'électricité trop élevées a poussé une majorité de Français en 2021 (60%) à réduire le chauffage chez eux, selon cette enquête réalisée auprès d'environ 2000 foyers. C'est deux fois plus qu'en 2019 (30%) et sept points de plus que l'an dernier. Malgré ces précautions, un quart des sondés (25%, +7 points par rapport à 2020) disent avoir rencontré des difficultés à faire face à certaines traites.

En cause, «la hausse des prix de l'énergie, surtout du gaz», cite en premier lieu Frédérique Feriaud. Un client type au tarif B1, avec une consommation annuelle de 17.000 kWh (usage chauffage), a en effet vu bondir sa facture de gaz de 50% depuis le début de l'année, selon les chiffres de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). «Avec le Covid-19, les gens ont été amenés à être plus souvent chez eux, en raison des confinements et du télétravail, ce qui a pu contribuer à augmenter leur consommation», ajoute la porte-parole du Médiateur de l'énergie. La crise sanitaire a également frappé au portefeuille de nombreux Français, qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans emploi ou bien au chômage partiel, rendant dès lors plus difficile le paiement des factures d'énergie.

Les jeunes principales victimes

Tous ces facteurs aboutissent au fait que «l'énergie pèse de plus en plus dans le budget des ménages», relève Frédérique Feriaud. Près de huit sur dix (79%, +8 points par rapport à 2020) déclarent aujourd'hui que les factures d'énergie représentent une part importante de leurs dépenses. Soit le taux le plus élevé jamais enregistré par ce baromètre annuel.

Si la hausse de la précarité énergétique par rapport à 2020 est à noter, les publics les plus concernés ne diffèrent pas. «Comme l'année dernière, ce sont les jeunes qui déclarent êtres les plus touchés», constate Frédérique Feriaud. Parmi les 18-34 ans, près d'un foyer sur deux (46%) déclare avoir eu des difficultés à payer des factures d'énergie en 2021 (21 points de plus que le chiffre global), et 30% disent avoir souffert du froid (10 points de plus que la part observée dans la population totale). «Sans doute car ils ont été davantage touchés financièrement par la crise sanitaire», suppose le Médiateur de l'énergie dans son rapport.

Le contexte actuel d'envolée des prix de l'énergie sur les marchés n'incite pas les Français à l'optimisme quant à l'avenir. Ils sont en effet 84% à se dire préoccupés vis-à-vis de leur consommation énergétique. «C'est la première fois depuis la création de ce baromètre, en 2007, que l'on dépasse la barre des 80%», affirme Frédérique Feriaud. À noter que cette question a été posée aux sondés avant l'annonce par Jean Castex de la mise en place d'un «bouclier tarifaire» (gel des tarifs du gaz jusqu'en avril et limitation à 4% de la prochaine hausse des tarifs de l'électricité en février), pour faire face à l'envolée des prix sur les marchés.

*Enquête réalisée par l'institut d'études .becoming du 6 au 21 septembre 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 2016 foyers français interrogés par voie électronique.