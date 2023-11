«Devons-nous vendre nos parts de SCPI?» : nos conseils à Valérie et Christophe

Pour apporter des réponses personnalisées aux préoccupations patrimoniales de Valérie et Christophe, nous avons étudié ses revenus, dépenses, actifs et dettes. (© Fotolia)

Confrontés à la baisse du prix des parts de certaines sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), nos lecteurs ont intérêt à faire le dos rond et à bien conserver un patrimoine diversifié.

Valérie et Christophe assument leur choix de vie. Après avoir travaillé intensément pendant plus de vingt ans, ils ont décidé de lever le pied.

Âgée de 54 ans, Valérie a troqué sa casquette de cadre dirigeant chez un voyagiste européen pour un poste plus modeste à mi-temps dans une congrégation religieuse.

Son mari, 52 ans, poursuit sa carrière dans les ressources humaines (RH), mais à son compte : il conseille des patrons de PME sur leur politique RH et donne des cours de management. Qui dit nouvelle vie professionnelle dit souvent déménagement. Valérie et Christophe ont quitté Paris pour Vendôme, à seulement une heure et demie en TGV.

«La qualité de vie s’est trop dégradée en Île-de-France. Les enfants ayant quitté le nid, nous aspirions au grand air, aux grands espaces, à une vie plus calme aussi.»

Le couple a des poules, un potager et un verger. S’ils s’efforcent de réduire leur emprunte carbone au quotidien, ils avouent tout de même, un peu honteux, continuer à prendre l’avion lorsqu’ils voyagent. Leurs années de dur labeur leur ont permis de se constituer un joli patrimoine qui les met à l’abri du besoin.

Chargé des finances au sein du couple, Christophe a contacté la rédaction du Revenu parce que la chute du prix des parts de certaines sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) l’inquiète. L’inflation l’interpelle aussi. Comme tout épargnant, il