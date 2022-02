Des tags anti-Poutine sur la villa de l’ex-épouse du président russe à Anglet

VIDÉO - «

Trois inscriptions anti- Poutine et pro- Ukraine ont été écrites au feutre noir sur l’extérieur d’une propriété d’Anglet (64), près de Biarritz, connue comme appartenant à l’ex-épouse de Vladimir Poutine et à son mari, un homme d’affaires russe, a constaté samedi une correspondante de l’AFP.

« Gloire à l’Ukraine! » rédigé en ukrainien, une insulte en russe visant Poutine et un message en français « La mafia de Poutine » ont été retrouvés sur deux portails et un mur externe de cette demeure de style Art Déco, la «villa Suzanna», bâtie face à l’océan, près de la dune, en surplomb du golf de Chiberta.

De nouveaux messages anti-Poutine et les couleurs du drapeau ukrainien ont été découverts dans la nuit de samedi à dimanche. Des messages « Fuck Poutine » ont été peints à la bombe bleue sur les portails et le mur d’enceinte de la villa. Le petit mur d’enceinte de couleur claire a été recouvert d’une multitude d’inscriptions ( « fuck »), toujours peintes en bleu, et deux drapeaux ukrainiens ont été peints sur l’un des principaux portails d’entrée. Les couleurs jaune et bleu de ce drapeau se retrouvent également en d’autres endroits sur le muret entourant la propriété. Ces tags, apparus dans la nuit de samedi à dimanche, sont beaucoup plus voyants que les trois messages de plus petite taille découverts samedi écrits au feutre noir.

Dimanche matin, des curieux allaient et venaient, prenant des photos, devant la grande bâtisse des années 30, estimée à plusieurs millions d’euros et connue pour appartenir à l’homme d’affaires russe Arthur Ocheretny et à son épouse Lioudmila Poutina, l’ex-épouse du président russe. Ils avaient divorcé en 2014 après plusieurs années de séparation. La maison, visiblement inhabitée, est en cours de travaux. Un petit engin de chantier bloque l’entrée du portail principal.

Recenser les biens des oligarques russes

En fin de semaine dernière, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie a demandé à la Direction des finances publiques et à Tracfin de « recenser tous les comptes bancaires, biens immobiliers ou bateaux des proches du pouvoir et oligarques russes sous sanctions afin de les priver de l’usage de ces biens ».

« Les oligarques russes, proches de Poutine, possèdent de nombreuses villas de milliardaires sur la Cote d’Azur. Je propose que l’État les réquisitionne pour accueillir des réfugiés d’Ukraine », a avancé le candidat communiste à l’élection présidentielle, Fabien Roussel.