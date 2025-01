Des locataires saccagent un logement Airbnb et ne sont pas pénalisés

Une propriétaire qui a loué son logement en Sologne sur Airbnb a eu maille à partir avec une locataire qui a dégradé son logement.

« Ce n’est pas normal, ils saccagent votre maison et on les laisse faire en toute impunité », se plaint la propriétaire d’un Airbnb, en Sologne, qui a été saccagé par des locataires mal-intentionnés. Au début, la propriétaire ne s’était pas méfiée: sept jeunes ont réservé une maison pour trois nuits, sur Airbnb. Le lendemain de leur arrivée, les propriétaires découvrent vingt voitures garées dans la cour, grâce à une caméra de vidéosurveillance, au-dessus de la porte d’entrée. Un nombre anormal de véhicules pour 7 locataires seulement. Environ 40 personnes seraient venues faire la fête dans la maison .

La propriétaire contacte alors le numéro d’urgence d’Airbnb, pour alerter la plateforme. Cette dernière réagit immédiatement et annule le contrat de location. Elle tente de joindre Manon, qui avait effectué la réservation, afin de lui demander de quitter les lieux. Le hic? Manon ne daigne pas répondre au téléphone et continue d’occuper le logement . La propriétaire se trouve alors en Corse et ne peut pas se rendre dans la maison. Elle missionne sa fille, son gendre et la personne en charge des arrivées et des départs des locataires, pour aller voir ce qui se passe.

Des dégâts estimés à 28.000 euros

Lorsqu’ils arrivent à la maison, Manon n’est plus là. Seuls deux individus sont présents. Ils assurent qu’elle va bientôt revenir mais la jeune femme ne reviendra pas. Le logement est saccagé avec des déchets partout, 80 bouteilles de protoxyde d’azote, un gaz hilarant, abandonnées dans la maison, et un carrelage cassé par des boules de billard. Sans parler des deux portes de chambres détruites. La piscine aussi est remplie de bouts de verre. Les propriétaires estiment les dégradations à 28.000 euros et pensent même que les locataires ont gagné de l’argent en faisant payer l’entrée de la soirée.

Airbnb a fait appel à un expert pour constater les dégâts qui a chiffré le préjudice à 18.000 euros. Les propriétaires ont reçu cette somme, quatre mois après les faits, d’après La République du Centre . Quant à Manon, qui s’est volatilisée dans la nature, elle a juste été bloquée de la plateforme Airbnb mais « cela n’empêchera pas quelqu’un d’autre de son groupe de louer et de faire la même chose », estime la propriétaire. Manon s’en sort donc indemne, sans aucune amende. La propriétaire a voulu porter plainte à la gendarmerie mais on lui a répondu que « ce n’était pas recevable ».

«Une maison qui prête à faire la fête»

Voici l’argument de la gendarmerie: « Comme il y a un contrat de location, c’est du domaine du civil. Les dégradations ne sont donc pas prises en compte. S’il n’y avait pas eu de contrat de location, que les personnes étaient rentrées par effraction et avaient fait exactement les mêmes dégâts, cela aurait alors été considéré comme du pénal et la plainte aurait été recevable », rapporte la propriétaire. Pour les gendarmes, « ce n’est pas leur problème » mais celui de la propriétaire et d’Airbnb. Ils lui conseillent d’installer des chaînes sur la porte d’entrée avant de changer les serrures. Ils auraient même déclaré: « Vous avez une maison qui prête à faire la fête ». La seule solution pour que les coupables soient punis? Aller en justice mais la propriétaire, découragée, n’est pas allée jusque-là. La gendarmerie a toutefois relancé l’enquête en janvier et invite finalement la victime à déposer sa plainte.