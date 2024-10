Des héritiers annulent la vente faite par leur mère mais ne seront pas indemnisés

La transaction a été annulée car la vendeuse n’était plus saine d’esprit lors de la signature. Ses héritiers avaient réclamé une indemnité à l’acheteur pour y avoir habité plusieurs années.

Si la vente d’une maison est annulée , l’acquéreur ne doit rien au vendeur qui l’a occupée un certain temps depuis son achat. Car l’annulation replace chacune des parties dans sa position antérieure à la vente, laquelle est alors censée n’avoir jamais existé, explique la Cour de cassation, dans une décision rendue le 5 septembre 2024 .

Une femme ayant vendu sa maison, ses héritiers avaient obtenu, plusieurs années plus tard, l’annulation de cet acte car elle n’était plus saine d’esprit lorsqu’elle avait signé chez le notaire. L’invalidation ayant ainsi été obtenue après plusieurs années, ces héritiers avaient réclamé une indemnité à l’acquéreur pour y avoir habité entre la vente et son annulation. Son montant? 92.150 euros, soit une indemnité d’occupation de 950 euros par mois à compter du décès survenu le 15 février 2015 et jusqu’au 16 mars 2023, date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar.

L’acquéreur récupère le prix de vente

Du fait de l’annulation, soutenaient-ils, l’acquéreur n’a jamais été propriétaire, il a occupé la maison indûment durant ces années et il doit une indemnité d’occupation correspondante. Au contraire, répliquait l’acquéreur, du fait de l’effacement rétroactif du contrat, ce qui a pu être fait entre l’achat et son annulation est censé n’avoir jamais existé.

L’acquéreur rend la maison, récupère le prix qu’il avait versé, mais le bien n’ayant juridiquement jamais été vendu, la situation d’occupation par celui qui l’avait acheté ne peut pas être valorisée et entraîner une compensation par un versement d’indemnité. La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement.