Des coquillettes plutôt que des farfalle : les marques de pâtes adaptent leur production à la forte demande

Les fabricants sont obligés de simplifier leur production pour remplir les rayons de supermarchés pris d'assaut.

Rayons vides, demande importante, livraisons régulières... De jour en jour, les industriels de l'agroalimentaire s'organisent et s'activent pour faire face à la crise actuelle. A fortiori dans les secteurs dont les rayons sont pris d'assaut, comme celui des pâtes.

Depuis début mars, les usines produisant des pâtes fonctionnent en permanence pour augmenter leur offre et répondre à une demande bien plus forte. «On travaille sept jours sur sept, 24 heures sur 24», confirme à l'AFP Xavier Riescher, président du groupe Panzani. «On est à 90% d'augmentation de nos ventes sur trois semaines et 100% sur les derniers jours», confirme le patron du premier groupe français. Les images des rayons de pâtes vides dans les supermarchés en témoignent.

Moins de promotions

Pour s'adapter, les groupes privilégient dans leurs chaînes de production ce qui se fait le plus vite. Exemple : l'industrie des pâtes fabriquera davantage de produits simples, comme les coquillettes, les spaghetti ou les penne. «Quand vous faites une farfalle, il vous faut deux fois plus de temps que pour faire une coquillette. Parce que c'est complexe, la pâte doit être repincée», détaille Xavier Riescher.

Une situation identique pour plusieurs autres fabricants, comme Barilla ou Garofalo, ajoute Xavier Riescher. «On se concentre sur ce qu'on arrive à produire.»

Idem du côté du paquetage, où les industriels tentent de gagner du temps. Par exemple, les packs ou les «formats familiaux» ne sont plus commercialisés comme ils peuvent l'être en temps normal, car ils prennent plus de temps à être assemblés. Les entreprises de riz appliquent le même système. Parallèlement, tous les industriels le répètent : il n'y aura pas de pénurie, malgré l'afflux massif de consommateurs dans ces rayons. Le seul risque est donc de perdre en diversité de produit jusqu'à, peut-être, ne plus revoir pendant quelque temps certains types de pâtes dans nos rayons.