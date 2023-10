Entrée en vigueur en juin 2014, la loi Pinel permet de défiscaliser les investissements locatifs et d'économiser jusqu’à 63 000 euros. Mais ce dispositif va définitivement disparaître d’ici la fin de l’année 2024. Il reste donc une année aux investisseurs pour en profiter.

Dernière ligne droite pour investir en Pinel-iStock-ilkercelik

La fin du dispositif Pinel en 2024

Le 5 juin dernier, Élisabeth Borne a annoncé la fin du dispositif Pinel lors de la présentation du plan logement. La raison principale ? Son coût trop important pour l’État. Résultat, ce dispositif de défiscalisation immobilière va entièrement disparaître le 31 décembre 2024 et aucun remplaçant n’a été annoncé. Pour la première fois depuis 1986, il n’existera aucun dispositif de défiscalisation sur le marché de l’immobilier. Une mauvaise nouvelle pour le secteur qui devrait entraîner une baisse de 15% des transactions immobilières selon les prévisions de Loïc Cantin, président de la Fnaim (Fédération nationale de l'immobilier).

Pourquoi cette loi ?

Pour rappel, la loi Pinel, qui tient son nom de Sylvia Pinel, l’ancienne ministre du Logement, a été instaurée en 2014. L’intérêt de ce dispositif est de permettre aux particuliers de défiscaliser leurs investissements locatifs sous réserve de respecter certaines conditions. À savoir, la location avec une durée d’engagement, des loyers plafonnés et la localisation du logement dans une zone jugée tendue. Environ 48% des ventes de logements neufs entre 2014 et 2017 se sont inscrites via ce dispositif, selon l’inspection générale des finances (IGF) et le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).

Pinel et Pinel+

Actuellement, la loi Pinel permet de bénéficier d’une réduction de l’impôt de 10,5 %, 15 % ou 17,5 %, si la durée de location est respectivement de 6, 9 ou 12 ans. Des taux qui seront réduits à 9 %, 12 % et 14 % le 1er janvier 2024. Le montant maximum de l’investissement est de 300 000 euros par an, avec toutefois la possibilité d’acquérir 2 logements. Le prix du mètre carré ne doit pas dépasser 5 500 euros et le logement doit être neuf et situé dans une zone à forte demande locative. En 2023, le Pinel+ a fait son apparition, imposant alors aux propriétaires d’acquérir un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou bien de respecter un niveau élevé de performance énergétique, d’usage et de confort. En respectant ces conditions, les investisseurs peuvent bénéficier d’une défiscalisation de 12 %, 18 % ou 21 %. Ce qui permet d’économiser jusqu’à 63 000 euros. Cependant, ces contraintes réduisent fortement le nombre de logements éligibles à la défiscalisation Pinel+. Selon les professionnels de l’immobilier, seuls 5% des logements sont concernés.

Dernière ligne droite pour en profiter

Si la loi Pinel avait pour objectif de protéger les ménages les plus modestes en leur offrant une location à moindre coût avec une durée garantie, les écarts de loyers sont jugés trop importants pour les investisseurs, pouvant atteindre 40% par rapport au prix du marché. Un chiffre qui s’explique notamment par la flambée des loyers, liés à la forte demande locative. Il est donc recommandé de bien analyser l’emplacement avant de se lancer dans cet investissement locatif.