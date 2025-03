Démarches administratives essentielles à 18 ans : ce qu’il faut savoir / iStock.com - AntonioGuillem

Avant ses 18 ans : le recensement

À l’âge de 16 ans, il faut penser au recensement ! Cette démarche est essentielle pour pouvoir passer votre permis de conduire et divers examens mais aussi pour voter. Il vous suffit de vous rendre en mairie avec une pièce d’identité et votre livret de famille. Une attestation - dont il n’est pas possible d’obtenir un duplicata - vous sera délivrée. Dès 16 ans, il est aussi possible d’ouvrir un compte bancaire avec chéquier et carte de paiement. L’accord de vos représentants légaux est obligatoire. De plus, ils doivent se porter caution. Conseil : pour anticiper les différentes démarches administratives à venir, constituez-vous un dossier administratif comprenant : une photocopie de votre livret de famille ; une photocopie de votre carte d’identité ; une photocopie de votre carte vitale (on la reçoit à 16 ans) ; diverses attestations et autres bulletins de salaire.

18 ans : la Sécurité sociale

À 18 ans, les jeunes adultes deviennent assurés autonomes de l’Assurance Maladie. Vous devez donc créer un compte Ameli pour pouvoir gérer vos démarches. Comment procéder ? Quelques mois après vos 18 ans, vous recevez un courrier de votre CPAM (caisse primaire d’assurance maladie) indiquant la prise en charge de vos soins via votre propre numéro de sécurité sociale. Une fois le courrier reçu, votre compte Ameli peut être créé. Il faut votre numéro de sécurité sociale, le numéro de série de votre carte vitale et un RIB connu qui peut ensuite être remplacé. Il faut aussi penser à souscrire une complémentaire santé.

Compte bancaire et situation fiscale

Si un compte bancaire n’a pas déjà été ouvert pour vous, vos 18 ans sont l’occasion idéale de le faire. Vous aurez ainsi la possibilité de percevoir vos salaires (emplois saisonniers, stages) sur ce compte. De même, vous devez déclarer votre situation fiscale aux impôts. En effet, pour certaines démarches, l’avis d’imposition/de non imposition peut être demandé.

N’oubliez pas les assurances

Pour conduire ou encore pour louer un bien, il faut être assuré. Il est donc essentiel de se rapprocher d’une compagnie d’assurance afin que vous soyez protégé. Les assurances peuvent être à votre nom ou à celui de vos parents selon leur choix. Il faut savoir qu’à 18 ans, une assurance « responsabilité civile » est obligatoire (seule ou via l’assurance du logement).

Des guides pour aider les jeunes

Parce que les démarches administratives ne sont pas ce qu’il y a de plus simple, des guides ont été établis pour aider les jeunes adultes à s’y retrouver. Pour commencer, il y a Jeune et citoyen qui répond à diverses questions importantes en lien avec les aides au logement ou encore le financement des études. En tout, 10 thèmes et 40 sujets sont abordés. Il y a également la BD Sam et l’administration : objectif zéro galère disponible sur Calaméo. Lisez-les pour ne rien manquer.