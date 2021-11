Défiscalisation de fin d’année : 8 chiffres à connaître absolument

Vous avez jusqu'au 31 décembre pour réduire votre impôt 2022. (© Adobestock)

Pour réduire l’impôt sur les revenus encaissés en 2021, vous devez agir avant le 31 décembre. Les pistes de défiscalisation sont connues : Pinel, PER, Fip-FCPI, etc. Encore faut-il s’y retrouver dans les multiples taux et plafonds. Les chiffres clés pour faire les bons choix.

Pour baisser le montant de l'impôt à payer en 2022 sur vos revenus 2021, vous devez impérativement agir avant le 31 décembre. Huit chiffres à avoir en tête pour réussir votre défiscalisation de fin d’année.

25%

Taux de réduction d’impôt majoré (18% auparavant) si vous investissez en direct dans une PME d’ici la fin de l’année (dispositif IR-PME).

Avis du Revenu : si vous ne connaissez pas un patron de talent à qui vous avez envie de confier vos économies, vous pouvez acheter des parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) ou de fonds de commun de placement dans l’innovation (FCPI), des placements collectifs qui profitent aussi du taux boosté. Attention, le plafond de versement pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt est plus faible : 12.000 euros (24.000 euros pour un couple marié ou pacsé), contre 50.000 euros en cas d’investissement en direct (100.000 euros pour un couple).

32.909 euros

C’est le montant maximum que vous pouvez déduire de votre revenu imposable si vous alimentez un plan d’épargne retraite (PER) avant le 31 décembre et que vous êtes salariés (76.102 euros pour les professions indépendantes). Un second plafond s’applique : vos versements ne sont déductibles que dans la limite de 10% du salaire net de frais professionnels.

Avis du Revenu : institué par