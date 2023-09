Découvrez la villa que Lionel Messi a achetée pour 10 millions d’euros

L’attaquant argentin, qui joue désormais aux États-Unis, vient de s’offrir une coquette demeure à Fort Lauderdale, non loin de Miami.

Lionel Messi a tranché: plutôt que Miami, il opte pour Fort Lauderdale. Non, l’attaquant vedette de l’Inter Miami ne compte pas changer de club mais vient tout simplement de choisir la ville voisine afin de s’y installer. Selon le site immobilier américain The Real Deal , celui que l’on surnomme La Pulga (la puce en espagnol, en référence à ses capacités athlétiques au vu de son petit gabarit) aurait craqué pour une immense demeure installée à Fort Lauderdale. Cette enclave dorée est un peu plus paisible que sa bouillonnante voisine, Miami, tout en offrant de belles plages, des restaurants d’extérieur et de très nombreux canaux qui lui valent le surnom de «Venise de l’Amérique». Un lieu idéal pour s’y installer en famille.

Lionel Messi et son épouse Antonela Roccuzzo ont d’ailleurs opté pour une villa en bordure directe d’un canal. L’endroit comporte pas moins de 8 chambres, 10 salles de bains et offre 975 m² habitables! Selon The Real Deal, la transaction a été conclue pour 10,8 millions de dollars (10 millions d’euros) via une société dirigée par le gestionnaire de fortune de Lionel Messi, Alfonso Nebot. Les vendeurs ont visiblement fait une bonne affaire: le manoir qu’il avait acheté en mai dernier pour 9 millions de dollars ( voir l’annonce et les caractéristiques du bien ici ) s’est vendu avec une plus-value de 20% en seulement 16 mois. D’ailleurs le site immobilier Zillow évalue actuellement cette propriété «seulement» à 9,86 millions de dollars.

Une chambre de 150 m²

La propriété dispose d’un terrain confortable de 1600 m² et surtout de 50 mètres de façade sur l’eau avec deux quais privatifs, sans oublier une piscine au bord de l’eau et une salle de sport/spa. La fiche détaillée de la propriété montre qu’elle a été construite en 1988 avant que de sérieux travaux d’agrandissement soient réalisés en 2000. Quant à la chambre de maître qu’occuperont Lionel Messi et son épouse, elle mesure 150 m² à elle seule. L’endroit est situé à seulement 8 km du centre d’entraînement de l’Inter Miami à Fort Lauderdale et de son stade. Mais l’équipe prévoit bel et bien de déménager à Miami, au terme d’un vaste programme immobilier à usage mixte qui comprendra un stade de football sur la propriété.