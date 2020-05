Déconfinement et immobilier : les visites de logements pourront reprendre le 11 mai, sous certaines conditions

Les agences immobilières vont rouvrir le 11 mai prochain et les visites de logements vont pouvoir reprendre. Toutefois, les professionnels devront s'assurer de protéger aussi bien le personnel que les acquéreurs ou les personnes encore présentes dans le logement.

Les agences immobilières vont pouvoir rouvrir le 11 mai prochain, date de la fin du confinement. Le marché immobilier, paralysé depuis la mi-mars, va reprendre progressivement. Les visites d'appartements seront autorisées, rapporte SeLoger. Mais les professionnels devront respecter les règles sanitaires en vigueur.

L'agent et le potentiel acheteur devront porter des masques et être équipés de gel hydroalcoolique. Une contrainte d'autant plus nécessaire si le bien est encore occupé. Certaines agences auraient même prévu de remettre aux agents et aux acquéreurs « des surchaussures », indique SeLoger.

Les visites fixées avant le confinement seront prioritaires

La question du planning sera aussi au cœur des préoccupations. De nombreuses visites fixées avant le confinement n'ont en effet pas pu être assurées. Ils seront donc prioritaires. Les agents devraient respecter l'ordre des demandes.

Certaines agences pourraient décider de rouvrir de manière progressive. Les agents immobiliers demeureront en télétravail et ne se déplaceront que pour assurer les visites, détaille SeLoger. Le mieux reste donc de contacter l'agence immobilière par mail ou par téléphone pour s'assurer qu'elle peut organiser des visites.