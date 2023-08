Déclaration des biens immobiliers : importante panne sur le site des impôts

Tic-tac. Alors que l'heure tourne pour déclarer ses biens immobiliers aux impôts, le site du fisc a été victime d'une panne technique, tout comme le site des douanes, comme le relève le site Actu.fr.

Pendant plusieurs heures cet après-midi, il était impossible d'accéder au site impots.gouv.fr sur lequel il faut pourtant que les propriétaires déclarent leurs biens immobiliers demain, jeudi 10 août, dernier délai. Mercredi soir, le site semble revenu à la normale et indique être « momentanément en maintenance ».

« Durant cette intervention, vous ne pouvez pas consulter la documentation et les actualités ni télécharger de formulaire », précise-t-il. Cependant, il est à nouveau possible d'accéder aux services en ligne et donc de faire sa déclaration.

Des pannes techniques régulières

Un peu plus tôt dans la journée, le site des douanes avait rencontré le même problème.Il semble lui aussi mercredi soir être revenu à la normale et la page Internet fait état de « services en ligne » qui « fonctionnent à nouveau ». Même si « des effets de bord » qui nécessiteront « une demande d'assistance » sont attendus ponctuellement.

Ce n'est pas la première fois que le site des impôts est soumis à des pannes informatiques. Déjà, au début de ce mois d'août, le délai pour déclarer ses biens immobiliers avait été décalé d'une

