Dans les stations de ski, toujours pas de baisse de l’immobilier en vue

Les tarifs ont encore augmenté de près de 10% en un an dans les Alpes du Sud et de plus de 8% dans les Alpes du Nord selon une étude récente.

Alors que le retournement du marché immobilier est sur toutes les lèvres, les prix dans les stations de sports d’hiver semblent insensibles à cette tendance. Et pourtant, les conditions d’enneigement sont loin d’être idéales en ce moment. Il est vrai que le marché de l’immobilier de luxe reste en très bonne santé et que les logements dans les stations de ski les plus prisées sont clairement des biens haut de gamme. Selon l’étude menée par le site d’estimation Meilleurs Agents, la hausse des prix des logements situés dans les principales stations de ski françaises reste bien au-dessus de l’inflation (du moins pour les stations alpines). Ainsi, les tarifs ont bondi de 9,3% en un an dans les Alpes du Nord et de 8,2% dans les Alpes du Sud. Plus sage, la hausse se limite à 5% dans les Pyrénées.

En cumulé, les prix affichent quasiment 30% de hausse sur 3 ans dans les Alpes du Nord (+27,4% précisément). Pas étonnant dans ces conditions que ces marchés traditionnellement chers dépassent dorénavant les prix moyens pratiqués à Paris. Val d’Isère devance dorénavant clairement Courchevel avec un prix hybride moyen (mêlant les tarifs des appartements et des chalets) de 13.59 €/m² contre 10.977 €/m² pour sa rivale. De son côté, Megève combine le Top 3 et a très bien su jouer la carte «village» au prix fort avec une étiquette moyenne à 10.714 €/m².

Quant aux Alpes du Sud, si les tarifs y sont plus doux (3304 €/m² en moyenne sur le secteur contre 6295 €/m² pour les Alpes du Nord), c’est là que la hausse est la plus forte, précisément deux fois la moyenne nationale sur la même période (+4,6%). «Dans les Alpes du Sud, il est intéressant de noter que la hausse des prix demeure en accélération, l’augmentation des prix en 2022 dépassant celle observée en 2021 (+8,3%), analyse Alexandra Verlhiac, économiste chez Meilleurs Agents. Ce phénomène s’explique d’une part par l’attractivité de ses prix immobiliers au regard de ceux des Alpes du Nord mais aussi par l’attractivité grandissante de l’ensemble de la région PACA depuis la crise sanitaire, avec une hausse des prix immobiliers de +21,8% en 3 ans.»

Au vu des difficultés à construire et de la hausse des coûts, ce n’est pas dans le neuf non plus que les acheteurs trouveront des prix sages. Selon un panorama dressé par le site Trouver-un-logement-neuf.com, le ticket d’entrée pour s’offrir un T3 dans une copropriété classique dans les Alpes du Nord débute à 284.000 euros à Saint-Gervais et s’envole quand on regarde du côté des stations les plus recherchées: 475.000 euros à Samoëns, 565.000 euros aux Gets, 649.000 à la Plagne et même 1,51 million à Val d’Isère. Quant aux Alpes du Sud, on peut débuter à 290.000 euros à Monêtier-les-Bains. Les investissements dans une résidence de tourisme sont plus abordables mains on ne peut profiter de son bien que quelques semaines par. Les tarifs débutent à 200.000 euros dans les Alpes du Sud, à Vars et pour les Alpes du Nord démarrent entre 329.000 euros (Châtel) et 458.000 euros (La Rosière).

Atterrissage du marché dans les Alpes du Sud

La seule manière d’éviter de casser sa tirelire consiste à acheter dans l’ancien ailleurs que dans les Alpes. De ce côté-là, le marché semble atterir dans les Pyrénées avec une hausse de 5% à 2651 €/m² (contre +9,5% l’an passé). Pour les stations les plus chères du secteur, comptez 3 572€/m² à Cauterets et 3143 €/m² à Saint-Lary-Soulan. Le Jura de son côté est sensiblement plus cher (3291 €/m²) la proximité de la Suisse tirant peut-être les prix vers le haut. Les Vosges et le Massif central restent clairement les secteurs les plus accessibles, avec des prix respectifs de 2470€/m² et 2573€/m².

Quant à ceux qui recherchent le compromis, ils pourront se pencher sur le palmarès du rapport qualité prix, prenant notamment en compte l’enneigement, la taille du domaine skiable, l’accessibilité et les services en regard des prix immobiliers. À ce jeu-là, Les Arcs-Bourg-Saint-Maurice tirent le mieux leur épingle du jeu dans les Alpes du Nord (devant Les Menuires et l’Alpe d’Huez). Dans les Alpes du Sud, cap sur Pra Loup avec de belles prestations pour un prix sage de 2459 €/m². Quant aux Pyrénées, l’une des stations les moins chères de ce palmarès, La Mongie a beaucoup à offrir pour seulement 1713 €/m² en moyenne.