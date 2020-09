Dans la vraie vie, Ron Weasley est un «magicien» de l'immobilier

L'acteur Rupert Grint rendu célèbre par la saga Harry Potter est à la tête d'un patrimoine immobilier de près de 30 millions d'euros qui lui rapporte plus de 60.000 euros par semaine.

Si dans la saga Harry Potter, l'acteur britannique Rupert Grint qui interprète Ron Weasley n'apparaît pas toujours comme le personnage le plus avisé, dans la vraie vie, il se révèle être un redoutable homme d'affaires. La presse britannique qui suit de près les placements du jeune homme n'a pas manqué de signaler dès 2013 qu'il avait déjà investi plus de 10 millions d'euros dans la pierre. Il faut dire que les lucratives aventures des apprentis sorciers de Poudlard lui ont rapporté la bagatelle de 43 millions d'euros.

Mais depuis ses premiers pas d'investisseurs, ce jeune père de famille de 32 ans, n'a cessé d'agrandir son patrimoine immobilier et de voir sa rentabilité augmenter. Selon le dernier pointage publié ce mois-ci par The Sun, la fortune de Rupert Grint dépasserait actuellement les 54 millions d'euros dont près d'une trentaine de millions d'immobilier.

Alors que ses apparitions d'acteur se font rares si l'on excepte la série d'Apple TV, Servant, ses revenus tirés de la pierre sont des plus confortables. Parmi les sociétés immobilières qu'il contrôle, la plus active baptisée Clay 10, a vu sa valeur progresser de 3,2 millions d'euros en un an selon The Sun, soit plus de 60.000 euros par semaine!

Une demeure bourgeoise à 6,5 millions

Une autre de ses sociétés Oneonesix Developments possède des propriétés dans le Hertfordshire et le Bedfordshire, valant 4,3 millions d'euros. Parmi ses dernières emplettes, la société a acheté deux maisons voisines à Luton pour 1,6 million et une autre maison à Hitchin pour 550.000 euros. Sans oublier une troisième société Eevil Plan Properties dont la valeur dépasse les 2 millions d'euros.

L'une de ses propriétés emblématiques, une vaste demeure bourgeoise du 18e siècle était encore en vente récemment pour 6 millions de livres (6,5 millions d'euros). Outre la demeure principale de 6 chambres avec piscine intérieure, jacuzzi et salle de sport, l'ensemble comporte près de 10 hectares de terrain, un lac privé et deux maisons d'invités. L'ensemble de ces acquisitions sont réalisées dans un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de la banlieue de Londres où a grandi Rupert Grint.