Dans la Silicon Valley, les loyers dégringolent comme jamais

Autour de San Francisco et dans les villes voisines, les loyers des appartements ont baissé de plus de 10%. Mais restent les plus chers du pays.

Un changement d'époque du côté de la Silicon Valley? La région réputée pour son inflation immobilière galopante vient d'enregistrer des chutes de loyer comme elle n'en avait jamais connu. Selon le portail de location Zumper, basé à San Francisco, le plongeon est sans équivalent depuis les 7 ans d'existence du site.

Les loyers pour un appartement d'une chambre ont ainsi chuté de 9,2% en mai 2020 par rapport à mai 2019. Dans les communes voisines, en pleine Silicon Valley, les chiffres sont encore plus impressionnants: les locations pour ce type de logements à Moutain View, siège de Google, ont dégringolé de 15,9% tandis que Menlo Park, où est installé Facebook, recule de 14,1%. Même constat du côté de Cupertino et Palo Alto qui accueillent Apple et Tesla avec des baisses respectives de 14,3% et 10,8%.

Selon le PDG de Zumper, cité par le site américain Curbed, la baisse réelle des loyers est en fait plus importante encore car ce recul s'accompagne de promotions proposées par les propriétaires. Pour attirer les nouveaux locataires, ils sont désormais nombreux à proposer 6 voire 8 semaines gratuites pour leur souhaiter la bienvenue. Comment et pourquoi en est-on arrivé là? Le premier facteur tient évidemment aux licenciements massifs qui ont eu lieu aux États-Unis et qui n'ont pas épargné les géants de la tech.

3000 euros par mois en moyenne

Par ailleurs, le télétravail massif a sans doute poussé bon nombre de salariés à se loger plus loin et moins cher. Facebook et Google ont ainsi proposé à leurs salariés de maintenir ce mode de travail jusqu'à la fin de l'année tandis que Twitter ou Square leur ont même suggéré qu'ils pouvaient l'adopter de façon permanente et définitive... Dernier élément: certains observateurs estiment que l'arrivée sur le marché locatif d'anciens logements Airbnb contribue à cette baisse même si le portail de locations réfute ces analyses en disant que son offre est en augmentation par rapport au 1er janvier.

Attention tout de même à ne pas se bercer d'illusions: malgré ces dégringolades, ce marché immobilier californien reste le plus cher du pays avec des tarifs qui effraieraient même un Parisien. À San Francisco, le loyer moyen pour un appartement d'une chambre a sombré à... 3360 dollars par mois (soit 3000 euros). Il est vrai que l'an dernier, il s'affichait à 3700 dollars, soit 3300 euros.