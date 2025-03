Crise immobilière, tensions commerciales… la Chine entre en déflation

Les prix à la consommation ont chuté de 0,7 % le mois dernier, pour la première fois en un an. Le signe d’une morosité de la demande intérieure que Pékin a du mal à stimuler depuis la sortie du Covid et la crise immobilière.

La Chine entre dans une phase délicate. Pour la première fois en un an, les prix à la consommation ont rechuté en février, renforçant les craintes d’une spirale déflationniste dans le pays asiatique. Le recul de l’indice général des prix, qui a atteint - 0,7 % sur un an le mois dernier, est plus marqué que ne l’avaient anticipé les économistes (- 0,4 %). Depuis la fin du Covid , la demande intérieure peine à retrouver de la vigueur. La crise immobilière reste vive . Elle entame le moral des acteurs économiques et entrave aussi bien la consommation des ménages que l’investissement des entreprises.

Cette baisse des prix intervient après un mois de janvier légèrement positif (+ 0,5 %), porté par les festivités du Nouvel An lunaire. Fin 2023, la Chine avait déjà connu quatre mois consécutifs de déflation. Face à cette morosité, Pékin cherche à stimuler la demande intérieure. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière son intention de remédier rapidement à la faiblesse de la consommation . Baisses de taux d’intérêt, assouplissement des conditions d’achat de logement ou encore subventions à la consommation (pour les véhicules électriques ou l’électroménager) figurent parmi les principales mesures pour pousser la demande.

L’objectif affiché par le gouvernement est de revenir à 2 % d’inflation en 2025 après la croissance quasi-nulle de l’an passé (0,2 %). Mais la tâche s’annonce difficile. La guerre commerciale qui s’intensifie avec les États-Unis complique la donne. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier a entraîné une nouvelle vague de droits de douane sur les produits chinois . Décidés en représailles à un dernier décret de Donald Trump visant Pékin, de nouveaux droits de douane chinois doivent d’ailleurs s’appliquer à partir de ce lundi sur tout un éventail de produits agricoles américains.