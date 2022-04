Crédits immobiliers : des emprunteurs pourraient se trouver prisonniers d'un taux maximal trop bas

Le taux d'usure déterminé par la Banque de France est susceptible d'empêcher certains emprunteurs d'accéder au crédit immobilier. Photo d'illustration. (moerschy / Pixabay)

Alors que les taux d'emprunt remontent depuis le début de l'année, les taux d'usure fixés par la Banque de France sont tels que les intérêts proposés par les organismes de crédit les dépassent. Le phénomène pourrait bien priver de crédit immobilier de nombreux Français pas forcément en difficulté.

« Il y a un vrai danger pour que beaucoup de particuliers ne puissent plus emprunter » , craint Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.com. La remontée des taux d'intérêt va en effet réduire la capacité d'emprunt des Français, indique Le Parisien . Certains vont se retrouver exclus de l'emprunt en raison d'un taux d'usure trop bas. Celui-ci est fixé par la Banque de France. Il correspond au taux annuel effectif global (TAEG) maximal auquel les banques peuvent prêter de l'argent en France. Mais il est trop proche des taux classiques, estiment les courtiers.

Révision trimestrielle du taux

La Banque de France communique le taux d'usure tous les trimestres. Ainsi, depuis le 31 mars, le taux maximum remonte pour les durées de prêt inférieures à dix ans mais baisse sur les crédits d'une durée de 20 ans et plus. Il atteint 2,40 % contre 2,60 % il y a un an. Il y a un an, les emprunteurs pouvaient cependant obtenir des prêts à un taux de 1,25 % contre 1,40 %. Il y avait donc plus de latitude.

Les taux ont augmenté en moyenne de 0,40 % en 2022 d’après l’Observatoire crédit logement CSA. Ce ne sont plus seulement les personnes avec de bas revenus ou avec des soucis de santé qui sont touchées par les refus de prêt, mais aussi des candidats qui, il y a quelques mois, auraient vu leur banquier accepter leur dossier. Un couple de 40 ans disposant de 45 000 euros de revenus et souhaitant emprunter sur 20 ans la somme de 200 000 euros avec 10 % d'apport peut se voir proposer un taux de 1,95 %. En ajoutant l'assurance emprunteur à 0,30 %, la garantie crédit logement et les frais de dossier, le TAEG atteint 2,70 %. C'est au-dessus du taux d'usure.

Un futur peu encourageant

Il existe néanmoins des solutions pour rester sous ce dernier. « On peut toujours essayer de négocier le taux de crédit, réduire la couverture de l’assurance ou diminuer les frais de courtage, mais ce n’est pas tenable sur la durée » , explique Sandrine Allonier. La situation devrait empirer dans les prochaines semaines. La Banque de France fixera un nouveau taux d'usure pour le prochain trimestre, à compter du 1er juillet.