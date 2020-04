Crédit immobilier: vous saurez si votre projet est crédible avec ce certificat

Grâce à un document certifié par des courtiers en crédit immobilier, vous saurez quelle somme vous pouvez emprunter.

Des taux de crédit qui grimpent, des revenus qui baissent et des prix qui ne sont pas sûrs, eux, de diminuer. Les futurs acquéreurs s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat immobilier et se demandent s'ils ont encore les moyens de demander un crédit pour s'acheter un logement.

D'autant plus que les quelque 10 millions de salariés en chômage partiel ne savent pas encore si les banques prendront en compte, pour le calcul de l'endettement, leur salaire annuel ou l'équivalent de 84% du salaire net. «Beaucoup de banques prennent en compte le revenu net fiscal annuel et devraient donc prendre comme référence le salaire habituel, surtout si l'emprunteur n'est plus au chômage partiel au moment de sa demande», affirme Sandrine Allonier. D'autres ménages, au contraire, ont des rêves de maison avec terrasse, jardin et/ou piscine sans être sûrs de pouvoir se l'offrir.

Pour savoir si vous n'avez pas «la folie des grandeurs» ou si vous êtes simplement solvables, des courtiers en crédit immobilier ont mis en place pour les acquéreurs un service gratuit. «Passeport» ou «visa»: chacun y va de son nom pour ce document certifié censé fluidifier le marché immobilier en relançant les transactions. Aujourd'hui, le marché est à l'arrêt et devrait repartir (ou pas) progressivement après le confinement.

Mais pour que cette reprise se fasse dans la durée, vendeurs et acheteurs ont besoin de confiance. «Ce certificat va rassurer les acquéreurs sur leur capacité d'emprunt, les vendeurs sur la solvabilité des acheteurs intéressés et les agences immobilières, sur la possibilité de récupérer des mandats exclusifs en assurant que les visites ne se feront pas pour rien», explique Sandrine Allonier, de Vousfinancer qui avait lancé dès 2013 le «passeport emprunteur».

«Faire le tri parmi les acheteurs»

Concrètement, pour obtenir le certificat, vous devrez envoyer à votre courtier vos trois derniers bulletins de paie, vos trois derniers relevés de compte, votre dernier avis d'imposition et un justificatif d'apport. Il vous remettra ainsi le précieux sésame valable un mois que vous devrez présenter à l'agent immobilier, si vous faites appel à un professionnel pour acheter votre logement.

L'acheteur saura ainsi s'il peut emprunter et si oui, quelle somme il peut emprunter (voir ci-dessus). Le vendeur et l'agent auront à disposition un document officiel qui certifie du sérieux de l'acquéreur. «Ce document doit permettre de faire le tri parmi les acheteurs, entre ceux qui sont vraiment intéressés et ceux qui visitent uniquement pour le plaisir», souligne Maël Bernier, de Meilleurtaux.com. Et ainsi relancer un marché qui ne demande qu'à repartir. «Depuis deux semaines, nous constatons une reprise des demandes et des recherches en vue d'un crédit de +20% par semaine depuis deux semaines», annonce Maël Bernier.