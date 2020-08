Crédit immobilier : les taux d'emprunts continuent de baisser en août

Alors que le marché immobilier a repris depuis la fin du confinement, les taux d'emprunt immobilier abordent un deuxième mois de baisse. Pour le mois d'août, le taux moyen des prêts baisse de 0,01 à 0,04 point selon les courtiers. Mais les meilleurs dossiers peuvent prétendre à des baisses plus conséquentes.

Alors que les taux de crédits avaient augmenté durant quatre mois pendant la crise sanitaire liée au coronavirus, le mois de juillet a été marqué par une baisse notable, selon l'Observatoire Crédit logement CSA. Cette tendance se confirme en août, ont indiqué plusieurs courtiers interrogés par Capital. La baisse est cependant légère.

Jusqu'à 0,04 point de baisse

Pour des emprunts de 15, 20 et 25 ans, les taux moyens des prêts chutent de 0,01 point selon la Centrale de financement. En août, les taux atteignent 1,05 % pour un emprunt sur 15 ans, 1,21 % pour un emprunt sur 20 ans et 1,47 % pour un emprunt sur 25 ans. Les meilleurs profils pourront profiter d'une baisse plus généreuse de 0,14 point sur 25 ans et obtenir un prêt à 1,08 %.

Pour le spécialiste en prêt immobilier Vousfinancer, la baisse du taux de crédit atteint en août 0,04 point, en prenant en compte l'ensemble des durées de prêts. Les banques ont décidé « de revoir leurs barèmes et leurs taux pour les crédits immobiliers » après les hausses liées au confinement et à la situation sanitaire et économique, précise Vousfinancer.

Les meilleurs profils favorisés

Quelle que soit la baisse des taux de crédits observée, ce sont encore et toujours les meilleurs dossiers qui profitent des meilleurs taux. Ainsi, le courtier Cafpi a réussi à obtenir des baisses de 0,40 % pour ses meilleurs profils. « Cela démontre que malgré la hausse des barèmes, les banques traitent en priorité les meilleurs profils qui bénéficient de meilleures négociations », commente Philippe Taboret, directeur général adjoint de Cafpi.

Depuis le début d'année, sous l'impulsion du Haut conseil de stabilité qui recommande la prudence, les banques repoussent les emprunteurs les plus jeunes, les moins fortunés. Elles gonflent aussi les apports exigibles, afin d'obtenir une prise de risque minime en accordant des prêts.