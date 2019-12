Crédit immobilier: la «règle des 33%» d'endettement est-elle respectée?

INFOGRAPHIES - Les autorités exigent des banques qu'elles ne prêtent plus avec des taux d'endettement supérieurs à 33%. Est-ce réellement le cas?

Les autorités ne veulent plus que les banques prêtent de l'argent aux emprunteurs immobiliers avec des taux d'endettement supérieurs à 33%. Ce chiffre, que la loi n'a pas gravé dans le marbre, est fixé par les banques. La bonne nouvelle: les Français empruntent à des taux inférieurs à ce seuil maximal.

Le taux d'effort médian (la part des sommes consacrées à rembourser leur crédit immobilier dans le revenu net total des emprunteurs, NDLR) avoisine les 30%, selon les derniers chiffres publiés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le gendarme bancaire (à septembre 2019). Soit un taux bien inférieur aux 33% exigés par les autorités. Il est même en baisse depuis juin dernier où le taux d'endettement des Français était de 30,3% à l'époque. Depuis 2011, il n'a quasiment pas bougé d'un iota: en huit ans, ce taux est passé de 30,94% à 29,95%.

Il arrive toutefois que ce seuil de 33% soit dépassé. Ainsi, toujours selon l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ce taux est supérieur à 35% pour 28,4% des emprunteurs immobiliers. Un score qui inquiète les autorités. Et ce, d'autant plus qu'il a progressé de 5 points depuis cinq ans. «Il s'agit d'emprunteurs aux revenus élevés (à partir de 4000 euros par mois) et/ou ayant une bonne capacité d'épargne. Ce qui leur permet d'avoir un reste-à-vivre, que les banques scrutent attentivement, confortable», assurent les courtiers en crédit immobilier. Ce à quoi le Haut conseil de stabilité financière rétorque: «On retrouve tous les déciles de revenus, y compris les ménages modestes».

Si l'on en croit l'ACPR, ce sont les propriétaires de résidence principale et les investisseurs locatifs qui ont vu leur taux d'endettement progresser le plus ces cinq dernières années: environ +6 points. Des profils qui, a priori, disposent de revenus élevés. Mais, comme le souligne la Fédération bancaire française, «le taux d'effort s'analyse au cas par cas, en fonction de la situation individuelle de l'emprunteur».

En ce qui concerne les primo-accédants (qui achètent un logement pour la première fois, NDLR), la cible privilégiée des banques pour les crédits immobiliers, ils empruntent également avec un taux d'effort médian inférieur à 33%, à 30,07% exactement. Ce sont les plus nombreux à avoir un endettement compris entre 20 et 30% (42% contre 35% pour les propriétaires de résidence principale et 25% pour les investisseurs locatifs) et les moins nombreux à avoir un endettement supérieur à 35% (18,8% contre 29,6% pour les propriétaires de résidence principale et 33,95% pour les investisseurs).