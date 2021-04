Crédit immobilier : gare à l'embouteillage pour décrocher votre prêt

Les banques sont de moins en moins rapides pour accorder de nouveaux prêts immobiliers (Crédit photo: © Eisenhans - stock.adobe.com)

Prises d'assaut par leurs clients au cours des derniers mois, les banques sont de moins en moins rapides pour accorder de nouveaux prêts immobiliers. Le point sur la situation.

Par MoneyVox,

Malgré un troisième confinement, le marché de l'immobilier connaît un fort dynamisme au cours des mois de mars et d'avril. Les acheteurs sont ainsi de plus en plus nombreux à effectuer une demande de crédit immobilier auprès de leur banque, entraînant des embouteillages dans la majorité des établissements financiers. Si vous êtes en passe d'acheter, gare à la douche froide !

Pourquoi les délais d'obtention des prêts immobilier s'allongent ?

Le courtier Vousfinancer explique une partie du problème actuellement rencontré par les emprunteurs pour obtenir leur financement immobilier : « Il y a eu beaucoup de demandes de prêt en mars et en avril en lien avec une très bonne dynamique du marché immobilier ». Mais cette bousculade n'est pas l'unique explication.

Cette situation délicate trouve aussi son origine dans la baisse des taux des prêts immobiliers. En moyenne, ils étaient de 1,11%, en mars, toutes durées confondues, selon l'Observatoire regroupant plusieurs grands noms du secteur. Avec de telles conditions de financement, 2021 s'inscrit comme l'une des années les plus favorables à l'emprunt immobilier, et les futurs propriétaires le savent. Autre facteur expliquant l'allongement des délais d'obtention des crédits immobiliers : les mesures sanitaires prises suite à l'épidémie de la Covid-19. Avec les confinements et la nécessité de mettre en place un maximum de télétravail, les banques se retrouvent parfois à fonctionner en effectifs réduits.

Bon à savoir : en fonction des régions, les taux d'intérêt varient. En ce moment, la situation est particulièrement favorable pour les emprunteurs situés en Île-de-France et dans le Nord selon les données collectées par Empruntis.

Combien de temps faut-il pour obtenir un accord de crédit immobilier ?

Sandrine Allonier, directrice des études de Vousfinancer, donne quelques repères temporels pour les demandeurs de prêts : selon elle, il faut compter de deux à trois semaines pour un premier accord de principe, mais « jusqu'à 1 mois pour avoir une proposition ferme ». Après l'accord de crédit, il faudra encore patienter deux à trois semaines supplémentaires pour l'édition des offres de prêt. C'est à compter de la date de réception de ce document que le délai légal de réflexion de 10 jours s'enclenche. Les emprunteurs ne pourront renvoyer leur offre signée qu'une fois cette période achevée, et pas avant. Une fois le contrat réceptionné et la conformité de celui-ci validée, le notaire peut réaliser l'appel de fonds pour conclure définitivement l'acte d'achat du bien immobilier entre l'acheteur et le vendeur.

Comment acheter sereinement malgré ces délais ?

Dans un tel contexte, les acheteurs qui envisagent de signer un compromis de vente doivent impérativement veiller à y faire inscrire un délai supplémentaire dans la condition suspensive d'obtention du crédit. Celle-ci permet à l'acheteur de se désister de son engagement en cas de refus de prêt de la part de sa banque. Le vendeur peut alors remettre librement son bien à la vente et l'acheteur récupère les sommes qu'il a avancées sans pénalités. Comptez environ 60 jours de délai pour cette condition suspensive afin d'éviter les déconvenues.

Si votre projet n'en est encore qu'au stade de la réflexion ou de la recherche de votre futur chez vous, prenez déjà contact avec des banques. Cela vous permettra de présenter votre dossier et de réunir l'ensemble des justificatifs qui vous seront demandés. Vous pourrez également comparer les conditions proposées par plusieurs établissements, et ainsi savoir vers quelle banque vous vous orienterez en priorité lorsque vous aurez trouvé l'appartement ou la maison de vos rêves. Autant de petits détails qui peuvent vous faire gagner un temps précieux au moment venu.