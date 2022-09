Crédit immobilier et taux d'usure : "Je démens le chiffre de 40 ou 45% de refus", martèle le gouverneur de la Banque de France

François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, le 23 mai 2022, au Forum économique de Davos. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Selon les courtiers immobiliers, jusqu'à 45% des crédits immobiliers sont refusés par les banques à cause des taux d'usure trop bas. "Un chiffre très peu crédible", pour François Villeroy de Galhau.

Avec la rapide remontée des taux d'intérêt, décrocher un crédit immobilier est de plus en plus difficile, dénoncent courtiers et promoteurs. Principal obstacle selon eux : le taux d'usure. Révisé chaque trimestre par la Banque de France, il fixe le taux maximum auquel les banques ont le droit de prêter . Depuis le 1er juillet 2022, celui-ci est de 2,57% pour un prêt immobilier sur 20 ans.

Selon un sondage de l'Association Française des Intermédiaires en Bancassurance, 45% des dossiers chez les courtiers ne passent plus avec ce taux d'usure. Un chiffre fermement démenti vendredi 9 septembre par le gouverneur de la Banque de France. "Ce chiffre est très peu crédible" , a martelé François Villeroy de Galhau sur le plateau de BFM Business . "Je démens le chiffre de 40 ou 45% de refus" , a-t-il insisté. Pour preuve : "Je note qu'aucune association d'emprunteurs qui représente les Français n'a demandé le relèvement du taux d'usure".

"Le crédit immobilier reste très dynamique, on est à plus de 6% de croissance", a-t-il par ailleurs affirmé. "Les taux remontent progressivement. Au mois de juillet, on était en moyenne à 1,45%. C'est un peu plus que lorsqu'il y avait les taux les plus bas, autour de 1,1% ou 1,2%. Mais c'est beaucoup moins que la moyenne historique. Sur les 15 dernières années, on était à 2,7%. Les taux restent très favorables et le crédit immobilier reste très bien financé", a-t-il souligné.

François Villeroy de Galhau a par ailleurs précisé que " le taux d'usure est là pour protéger l'emprunteur (…) Il ne faut pas relayer les informations de telle ou telle corporation qui veut prêter plus cher aux Français".