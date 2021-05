Crédit immobilier : démêlez le vrai du faux

Savez-vous par exemple que l'assurance emprunteur peut coûter plus cher que les intérêts ? (© G. Tronel)

Un contrat de prêt vous engage dans la durée et pèse lourdement sur votre budget. Voici un petit questionnaire pour affiner vos connaissances et ne pas vous tromper.

Vous rêvez d'une maison avec jardin ou d'un appartement avec balcon à proximité de Paris? C'est le moment de vous endetter : les taux n'ont jamais été aussi bas.

Voici un Vrai-Faux sur le thème du crédit immobilier pour vous permettre de tester vos connaissances et de négocier un contrat de prêt adapté à vos besoins.

Décrocher un taux de 0,5% sur dix ans, c'est possible!

Si vous empruntez sur dix ans, et que vous présentez un dossier solide (niveau de revenus, patrimoine) négocier un taux de 0,5% est dans le domaine du faisable. Sur quinze ans, en revanche, un tel taux sera exceptionnel, et obtenu avec un bel apport et des contreparties, comme la souscription de l'assurance vie de la banque. Sur vingt ans, vous pouvez obtenir 1%.

«Ce qui compte c'est votre profil, explique Cécile Roquelaure, d'Empruntis. La mensualité, assurance comprise, ne devant pas dépasser 35% de votre revenu.» Si vous vous endettez sur dix ans à 0,5%, vous devrez acquitter une mensualité (hors assurance) de 855 euros pour 100.000 euros empruntés, de 1.710 euros pour 200.000 euros et de 2.564 euros pour 300.000 euros.

L'assurance peut coûter plus cher que les intérêts

Vu la faiblesse des taux, dès 45 ans et/ou un pépin de santé, ou encore si vous exercez une profession à risque, le coût de l'assurance peut dépasser