Crédit à la consommation : les emprunts en hausse en 2022 pour faire face à l'inflation

Selon l’Association française des sociétés financières (ASF), le nombre de crédits à la consommation a augmenté de 7,7 % en 2022. À cause de la forte inflation, les ménages français sont contraints d'y avoir recours, plus pour leurs achats imprévus ou leurs fins de mois difficiles que pour concrétiser des projets.

Un nouveau type d'emprunteur

En effet, selon une étude du courtier Meilleurtaux, seuls 27 % des crédits à la consommation contractés l'année passée concernaient l'achat d'une voiture et 16 % la réalisation de travaux. Le reste a servi pour venir renflouer une trésorerie personnelle ou assurer un besoin plus « léger » et urgent, comme partir en vacances ou remplacer un appareil électroménager.

Le profil type de l'emprunteur change aussi : il appartient aujourd'hui plutôt à la classe moyenne qu'à la classe populaire. La moyenne d'âge des contractants est de 43 ans avec un revenu moyen à 2 400 euros par mois pour un célibataire et 4 400 euros pour un couple. « Ces chiffres en disent long sur le besoin de trésorerie des Français, même issus de la classe moyenne » , résume un porte-parole de Meilleurtaux.

Des crédits plus difficiles à obtenir

Le montant moyen du crédit à la consommation a en outre connu une baisse notable, en passant de 10 919 euros en 2020 à 8 500 euros en 2022. En cause : la prudence des emprunteurs face à la hausse des taux. « Le montant des intérêts augmente, donc les emprunteurs y vont plus doucement, ils calibrent mieux leurs besoins avant d'emprunter » , explique le porte-parole de Meilleurtaux au Parisien .

Selon l'étude, l'accès au crédit à la consommation est également plus incertain. « Les organismes de crédits sont de plus en plus vigilants sur le risque » dans une période d'inflation, analyse-t-on chez Meilleurtaux. Estimée à 5,9 % en avril 2023 par l'Insee, elle fait en effet augmenter le risque d'impayés.