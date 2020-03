Coronavirus : Les opticiens s'organisent avec la mise en place d'un service minimum

350 opticiens répartis dans 91 départements français proposent un service minimum d'urgence une ou deux matinées par semaine. La liste des professionnels participant à ce dispositif est disponible sur un site dédié. Un rendez-vous est nécessaire et les employés des secteurs essentiels sont prioritaires. Seules les boutiques possédant du matériel de protection ont été acceptées au sein de ce système de garde.

Un dispositif a été mis en place par les opticiens pour indiquer aux Français où trouver des professionnels ouverts malgré la pandémie de coronavirus et le confinement. Le site Internet urgenceopticien.fr a ainsi été ouvert jeudi 26 mars. La plateforme indique les coordonnées des quelque 350 magasins à même d'assurer un service, rapporte le site Les Echos. La France compte un total de 13 000 boutiques d'optique.

Pas de travail sans protection

Les opticiens font partie des commerces qui peuvent continuer leur activité malgré les mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19. Mais ils sont malgré tout nombreux à avoir préféré rester fermés. A cause du manque de gants et de masques, ils ne disposent en effet pas des protections adéquates. Or « l'optique est un métier de contact. L'ajustement des lunettes suppose d'être près des clients », explique le président du Rassemblement des opticiens de France André Balbi.

Seules les boutiques ayant à leur disposition le matériel sanitaire suffisant ont été retenues par les syndicats pour participer au programme. 900 opticiens s'étaient initialement portés volontaires pour continuer à exercer leur profession. Au final, 91 des départements français comptent au moins un professionnel mobilisé. « Si l'Etat nous dote de masques, le nombre d'opticiens de garde augmentera », commente le responsable auprès des Echos.

Un service minimum assuré

« Nous ne faisons pas d'actes commerciaux, indique André Balbi. Nous n'assurons que les urgences, le remplacement des lunettes perdues ou cassées, ou l'équipement de personnes dont les corrections auraient beaucoup évolué ». Les volontaires reçoivent le public le matin de 9 h à 13 h un ou deux jours par semaine et sur rendez-vous uniquement. Priorité est donnée aux soignants et personnels des secteurs essentiels rencontrant un problème avec leurs lunettes.

La fabrication de verres et de montures est elle aussi très perturbée par la crise sanitaire. Les usines françaises ne tournent plus mais la demande est de toute façon en chute libre. « On n'aura sans doute pas de vrai redémarrage avant septembre. Beaucoup de PME ne vont pas s'en remettre », craint Jérôme Colin, président du Groupement des industriels et fabricants de l'optique.