Coronavirus: jugés pour avoir contraint leur locataire à déménager

Accusés d'avoir obligé leur locataire à partir, des propriétaires devront s'expliquer devant la justice fin juin.

L'histoire avait suscité l'émoi dans le sud-est de la France. Un couple de propriétaires qui craignaient d'être contaminés par leur locataire, une infirmière anesthésiste, l'avait contrainte à déménager. Le parquet de Montpellier vient d'annoncer qu'ils sont convoqués le 29 juin pour être jugés devant le tribunal correctionnel.

Les propriétaires du logement situé à Montarnaud, à 20 km au nord-ouest de Montpellier, seront poursuivis pour «emploi de voies de fait ou contrainte pour forcer des personnes à quitter leur lieu d'habitation», «harcèlement moral», «atteintes à l'intimité de la vie privée», «dégradations volontaires légères».

Le 31 mars, les gendarmes de la compagnie de Castelnau-le-Lez (Hérault) étaient intervenus pour assister une infirmière du CHU de Montpellier qui assurait avoir été contrainte de quitter l'habitation qu'elle occupait avec sa famille. Une enquête préliminaire avait été ouverte le 2 avril. La soignante, âgée de 37 ans, occupait avec son compagnon, sa mère et ses deux enfants, le rez-de-chaussée d'une maison dans le village de Montarnaud.

Elle avait expliqué à la presse que ses propriétaires qui logeaient à l'étage, craignaient d'être contaminés par le Covid-19 et avaient notamment coupé l'eau chaude, l'électricité et l'antenne de télé et faisaient beaucoup de bruit tôt le matin, pour la forcer à partir.

La mère de famille a, depuis, été relogée à Montpellier le temps du confinement. Son compagnon, quant à lui, a trouvé refuge dans la maison de ses parents. Sa mère, elle, a dû regagner la maison de retraite dans laquelle elle logeait avant le confinement.

«Des comportements abjects mais des cas isolés»

Une histoire similaire a eu lieu près de La Rochelle. La locataire, une jeune infirmière en 3e année, affirme avoir été contrainte de partir parce que sa propriétaire craignait d'être contaminée. Une version démentie par la septuagénaire. En raison du coronavirus, la trêve hivernale, qui devait prendre fin le 1er avril, a été repoussée de deux mois. La mise en œuvre des expulsions locatives décidées par la justice est donc suspendue jusqu'à la fin du mois de mai. «Les comportements des propriétaires qui demandent à leur locataire de partir, de peur d'être contaminés, sont abjects. Mais ce sont des cas isolés», a affirmé au Figaro le ministre chargé du logement Julien Denormandie.