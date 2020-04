Coronavirus : A Strasbourg, un appel à la solidarité lancé auprès des bailleurs de logements étudiants

Le président de la métropole de Strasbourg a demandé aux bailleurs de logement étudiants de reporter la perception des loyers des étudiants qui en font la demande. Nombre d'entre eux connaissent des difficultés financières en raison du confinement.

Universités fermées, incertitudes liées aux examens, difficultés financières : le confinement mis en place pour limiter la propagation du coronavirus affecte de nombreux étudiants. Face à cette situation, le président (PS) de la métropole de Strasbourg, Robert Herrmann, a demandé aux bailleurs de logements étudiants de différer jusqu'à la fin du confinement la perception des loyers des étudiants qui le demandent.

« En l'attente de décisions fortes du gouvernement sur ce front, le président de l'Eurométropole exhorte tous les bailleurs, publics comme privés, à surseoir - quand c'est justifié - la perception des loyers des étudiants qui en formulent la demande et ce, jusqu'à la fin du confinement », indique un communiqué diffusé ce dimanche 19 avril par la collectivité.

Difficultés financières importantes

Au-delà des difficultés du confinement dans des logements souvent exigus et de la solitude, « nombre d'étudiants strasbourgeois vivent également une diminution partielle voire totale de leurs revenus », déplore le communiqué. Certains doivent même « choisir entre l'acquittement de leurs loyers et charges, et l'achat de provisions ».

« Le loyer constitue le principal poste de charge des étudiants et de nombreuses situations d'impayés ont été signalées aux services de l'Eurométropole depuis le début du confinement », poursuit-il. Dans cette période aux contraintes inédites, Robert Hermann « en appelle à l'indulgence et à la solidarité des bailleurs de logements étudiants ».