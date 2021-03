Consommation : les magasins de proximité, gagnants de la crise

En 2020, le chiffre d'affaires des «supérettes» a connu une croissance de plus de 8%.

Avec la limitation des déplacements et les couvre-feux, l'année 2020 a été bénéfique pour les magasins de proximité. D'après une étude de l'IRI, le chiffre d'affaires des supérettes a atteint 12,6 milliards d'euros en France en 2020, soit une hausse de plus de 8%. Cette augmentation a été fortement tirée par les supérettes présentes dans les zones rurales et périurbaines. « C'est une tendance de fond qui s'est accélérée avec la pandémie. Il y a une recherche de praticité et une volonté de réduire le temps consacré aux courses, explique Ilan Ouanounou, Directeur Exécutif de Carrefour Proximité.Vu que les déplacements sont contraints en période de confinement et de couvre-feu, les clients ont forcément tendance à faire leurs courses dans un magasin plus proche d'eux. C'est d'autant plus vrai dans les zones rurales où la grande surface est à une vingtaine de kilomètres de chez soi ».

La croissance du chiffre d'affaires des supérettes s'explique plus par une augmentation du panier moyen que par une augmentation du nombre de clients, transformant le magasin de proximité en magasin de référence pour les courses principales alors qu'il constitue traditionnellement une solution de dépannage. « Avant, nous faisions des grosses courses toutes les trois semaines à Leclerc et nous allions au Monoprix à côté de chez nous juste lorsqu'il nous manquait quelques produits. Depuis le premier confinement, nous avons perdu cette habitude et nous allons faire des petites courses au Monoprix tous les deux jours », témoigne Domitille qui habite avec son compagnon à Levallois-Perret.

Les enseignes capitalisent sur ces nouvelles habitudes d'achat

Carrefour Proximité indique que ses magasins présents dans les zones rurales connaissent des croissances de 12 à 15%. A contrario, les supérettes présentes dans les zones de « flux » telles que les aéroports, les gares ou les quartiers très touristiques déplorent une baisse drastique de leur chiffre d'affaires allant jusqu'à 30%.

Le télétravail a également rebattu les cartes entre les magasins de proximité. La clientèle s'est reportée vers les magasins proches de son domicile plutôt que proches de son travail.

L'offre des magasins de proximité s'est adaptée à ces nouvelles habitudes de consommation avec de nouvelles offres de restaurations à emporter, de nouveaux formats familiaux ou l'accès à un service de relais colis. « L'ensemble des enseignes de proximité ont fait beaucoup d'efforts sur la modernisation de leurs magasins pour les rendre plus attirants. », met en avant Ilan Ouanounou.

Le groupe Casino compte également capitaliser sur cette évolution des habitudes d'achat avec l'ouverture de 300 magasins de proximité urbaine, périurbaine et rurale au premier semestre 2021 contre l'ouverture de 169 sur l'ensemble de l'année 2020.

Reste que malgré l'attrait de ces magasins et leur praticité, la problématique du prix reste bel et bien présente. « Ce n'est pas une bonne solution parce que c'est beaucoup plus cher. J'aimerais revenir à notre fonctionnement d'avant mais c'est un peu compliqué en ce moment », explique Domitille. Les enseignes sont vigilantes à ce que les prix restent acceptables mais ils n'atteignent pas ceux des grandes surfaces.