Consommation : ces produits que les Français sacrifient pour faire face à l'inflation

Face à l'inflation, les Français sont contraints de faire des choix et de sacrifier certains produits. Photo d'illustration. (Pixabay / igorovsyannykov)

Au premier trimestre 2023, les achats de produits de grande consommation ont connu une baisse de 5 % en volume. Les produits qui ne sont pas essentiels au quotidien, notamment pour les repas, connaissent une forte diminution de leurs ventes.

Les achats de produits de grande consommation ont connu une baisse importante au premier trimestre de 2023. Les chiffres montrent une chute de 5 % en volume, après une baisse de 2,2 % en 2022, indique une étude de l'institut Circana demandée par Le Parisien . Au cours des deux dernières semaines analysées, la tendance se renforce même avec un recul de 7,2 % puis 9,2 %.

Les produits « premiers prix » résistent

Ce phénomène est principalement dû à une accélération de l'inflation alimentaire qui a atteint le niveau record de 15,9 % sur un an en mars 2023. Les ménages ont dû faire des choix, notamment en se reportant sur les produits de marque de distributeur (MDD) dont la baisse des ventes s'est limitée à 1,1 % « pour les MDD les plus classiques » .

Seuls les produits dits « premiers prix » , qui correspondent aux MDD d'entrée de gamme, ont enregistré une hausse de 10,8 % en volume sur cette période. Les Français ont également renoncé à certains produits, notamment les accessoires de parapharmacie (-72,3 %) et les compléments alimentaires (-13,6 %).

La grande distribution va-t-elle devoir se réinventer ?

Les pizzas surgelées ont également subi une baisse importante (-20,5 %) en raison de l'affaire des pizzas contaminées de Buitoni en mars 2022, qui s'était soldée par la mort de deux enfants. « Sur la période du 1er janvier au 19 mars 2023, les viandes et les fruits et légumes ont reculé de 5 % en volume en l’espace d’un an, et le poisson frais de 14 % » , détaille Gaëlle Le Floch, la directrice marketing de Kantar Worldpanel.

Si la tendance venait à se poursuivre, le secteur devra se réinventer, estime Emily Mayer de l'institut Circana (ex-IRI). « Jusqu’à présent, la grande distribution réalisait de faibles marges mais sur de gros volumes » , explique-t-elle. Un modèle économique mis à mal par la crise.