Compte courant : cette erreur à éviter en 2024

(Crédits photo: © Suphakant - stock.adobe.com)

En principe, la vocation d'un compte courant est de permettre de gérer ses dépenses quotidiennes. Pourtant, de nombreux Français l'utilisent comme un compte épargne, et perdent en pouvoir d'achat.

Votre compte courant est-il trop garni ? Selon les derniers chiffres de la Banque de France, plus de 500 milliards d'euros sont en sommeil sur les comptes courants des Français. Or, cet argent n'est pas rémunéré, contrairement aux livrets d'épargne ou à d'autres solutions de placement. Résultat : dans un contexte marqué par une forte inflation, le pouvoir d'achat des ménages qui laissent plusieurs milliers d'euros, voire davantage, sur leur compte courant baisse.

Un solde moyen de 16 562 euros par compte courant

500 milliards d'euros : l'argent laissé par les Français sur leurs comptes courants représente un véritable pactole. Rapporté au nombre de foyers dans l'hexagone, 30 millions, cela équivaut à un solde moyen de 16 562 euros par compte courant. Un chiffre largement boosté par les comptes en banque des Français les plus riches, mais qui est tout de même le reflet d'une véritable tendance de fond : celle de laisser toujours plus d'argent sur son compte courant, au lieu de le basculer vers un compte épargne ou de l'investir.

En remontant 15 ans en arrière, les ménages français laissaient quasiment 10 000 euros de moins en moyenne sur leur compte courant. Alors comment expliquer un tel engouement pour le compte courant ? Ce support présente des avantages indéniables : l'argent qui y est laissé est disponible instantanément, il ne présente aucun risque de perte en capital, et surtout, son utilisation est simple. Et pourtant, laisser dormir de l'argent sur un compte chèque présente un inconvénient de taille : celui de faire perdre en pouvoir d'achat.

A lire aussi: Les comptes courants des Français se vident progressivement au profit du Livret A

Ce réflexe simple pour préserver son pouvoir d'achat en 2024

Les milliers, ou dizaines de milliers, d'euros laissés sur un compte courant ne rapportent rien. En effet, à de très rares exceptions près, les comptes courants des ménages ne sont pas rémunérés . Un simple virement vers un livret d'épargne permet pourtant de faire travailler son argent, notamment depuis la remontée des taux d'intérêt des divers livrets réglementés. Laisser de l'argent sur son compte courant lorsque le Livret A affichait un taux de 0,50 % net était ainsi davantage compréhensible qu'à l'heure actuelle, où le Livret A affiche un taux d'intérêt de 3 %.

Ceci est d'autant plus vrai que l'inflation grignote progressivement le pouvoir d'achat des Français, et en particulier de ceux qui laissent de fortes sommes d'argent sur leur compte courant. Prenons l'exemple d'un ménage dont le compte courant affichait un solde de 1 000 euros en janvier 2023. En fin d'année, le solde du compte en question était toujours de 1 000 euros. Or, pendant ce temps, le prix d'un panier de produits et services représentatif de 1 000 euros début 2023 est passé à 1 057 euros en l'espace d'un an, sur la base d'une inflation de 5,7 %. Ce sont ainsi 57 euros de pouvoir d'achat perdus.

Une prise de conscience progressive de la nécessité d'utiliser les livrets d'épargne

Pour éviter, ou du moins limiter, les effets négatifs de la hausse générale des prix, il est vivement recommandé d'orienter l'argent laissé sur ses comptes courants vers d'autres supports d'épargne. Les livrets réglementés, entièrement sécurisés et disponibles à tout moment, permettent ainsi de faire fructifier ses économies, à hauteur de 3 % net pour le Livret A et le LDDS, et même de 6 % pour le LEP, sous conditions de revenus.

Les foyers français sont de plus en plus conscients de l'intérêt d'effectuer un virement depuis leur compte courant vers un livret d'épargne, ou tout autre support de placement. Pour preuve : le solde global des comptes courants avait atteint les 550 milliards d'euros il y a un an, et est désormais redescendu à 500 milliards d'euros.