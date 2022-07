Complémentaires santé : dans quelles villes faut-il habiter pour obtenir les meilleurs tarifs ?

Certaines mutuelles tiennent compte pour du lieu de résidence établir le montant de leurs complémentaires santé. (Bru-nO / PIxabay)

En considérant trois types de contrats équivalents, les prix des complémentaires varient selon les villes de résidences des clients. Les écarts de prix peuvent dépasser 21 %. Mieux vaut habiter Rennes que Paris.

Le lieu d'habitation n'a pas une importance que pour les assurances auto ou multirisque habitation. Les mutuelles en tiennent également compte pour établir le montant des complémentaires santé. Ainsi, il vaut mieux habiter à Rennes qu'à Paris pour payer sa mutuelle moins chère, selon une étude de Capital menée avec le comparateur Hyperassur. Selon l’UFC-Que choisir, qui a également constaté des écarts de prix, 25 % des complémentaires proposent à leur client un tarif indépendant du lieu de résidence, quand 40 % proposent des cotisations annuelles variées.

De 15,5 % à 20,9% d'écart pour un trentenaire célibataire

Résultat, pour un jeune actif de 30 ans célibataire, l'écart entre le tarif le plus élevé et le moins élevé atteint quasiment 21 % sur les contrats d’entrée de gamme. Il en coûte 301 euros à Paris contre 249 euros à Rennes. A Bordeaux et Marseille, le client paye 275 euros.

Pour les contrats de moyenne gamme, la différence est également de 20 %. Il y a cette fois-ci 41 euros de différence entre un client à Bordeaux et l'autre à Marseille. La différence diminue les garanties élevées, l'écart de prix atteint 15,5 % en considérant toutes les villes.

Gros écarts pour les familles

Pour une famille composée de deux adultes de 45 ans et de deux enfants, l'écart de prix reste sensiblement les mêmes pour la couverture minimale (21,2 %) mais explose pour les garanties plus élevées (23,5 %). A Paris, il en coûtera 1 036 euros dans le premier cas et 2 630 euros dans le deuxième cas, contre 855 euros et 2 129 euros à Rennes. Si Marseille et Bordeaux jouent à égalité pour les contrats d'entrée de gamme, mieux vaut toujours être en Gironde pour les autres couvertures santé.

Enfin, pour un couple de retraités, la différence est plus minime pour les deux premiers types de couverture, soit 14,3 % et 10,4 %. Mais l'écart est important pour les contrats aux garanties maximum. Il y a 21,9 % de différence entre une assurance santé haut de gamme prise à Paris et l'autre à Rennes. Dans la capitale, il en coûte 4 042 euros et 3 317 euros dans la préfecture bretonne. La différence entre Marseille et Bordeaux atteint 362 euros, à la faveur de la capitale girondine.