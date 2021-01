«Comment préparer sa retraite avec... 900.000 euros !» Nos conseils à Laurent

Le Revenu conseille un abonné sur son patrimoine. (© Artelette)

À la tête d'un patrimoine conséquent, Laurent a contacté Le Revenu car il s'inquiète pour sa retraite. Sa future pension s'annonce famélique en raison d'un parcours professionnel marqué par une longue période d'expatriation. Il devrait toutefois pouvoir s'assurer des vieux jours confortables. À condition de prendre les bonnes décisions.

À 50 ans, Laurent s'inquiète pour sa retraite. Une préoccupation assez classique à son âge qui prend toutefois une dimension particulière en raison de sa situation.

Après une vingtaine d'années passées à l'étranger, notre abonné anticipe une pension guère supérieure à 1.000 euros. Employé en statut local par une grande multinationale pendant plus de dix ans, il a très peu cotisé et son taux de remplacement s'annonce famélique.

«J'aimerais pouvoir profiter de ma retraite, voyager, me faire plaisir. Avec 1.000 ou 1.500 euros par mois ça ne sera pas possible», redoute Laurent. D'autant qu'il n'est pas propriétaire de sa résidence principale.

900.000 euros de patrimoine

Avec son épouse Valérie, ils louent 3.000 euros par mois une belle maison en région parisienne. Et aucun des deux conjoints n'a de salaires fixes. Elle ne travaille pas et il a récemment débuté une activité à son compte qui commence tout juste à lui procurer des revenus.

La situation semble pour le moins compliquée. Heureusement, le couple n'est pas revenu les mains vides de ses (nombreuses) années à l'étranger.

Ils sont sur le point de finaliser la vente d'une maison en Italie qui devrait leur rapporter plus de 200.000 euros nets. Une fois déduits deux emprunts pour les études des enfants, le patrimoine de Laurent et Valérie approche les 900.000 euros, dont plus de 300.000