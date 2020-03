Comment les Français investissent-ils leur épargne ? (Crédit photo: Fotolia)

Selon les derniers chiffres de la Banque de France, on observe ces derniers mois une augmentation sans précédent des sommes placées en dépôts bancaires a? vue. En termes de stock, l'assurance vie reste néanmoins le placement préféré des Français, juste devant l'épargne bancaire.

Depuis 2017, le taux d'épargne des Français ne cesse d'augmenter. En 2019, il a atteint 14,7% du revenu disponible brut contre 14,2% en 2018. C'est un des taux d'épargne les plus élevés d'Europe.

Où les Français ont-ils placé leur épargne en 2019 ?

Selon les chiffres de la Banque de France arrêtés à fin septembre 2019, le flux annuel de placement des ménages a atteint a? 142,3 milliards, dont 78% sous forme de produit de taux.

Sur un an, on observe une augmentation sans précédent des sommes placées en dépôts bancaires a? vue. Les Français ont orienté prioritairement et massivement leur épargne vers leur compte courant. Ceux-ci ont drainé 37% des flux d'épargne, en augmentation de 13% par rapport au trimestre précédent. En dépit de taux de rendement au plus bas, l'épargne règlementée (livret A, etc) a attiré 29% des flux, juste devant le fonds en euros des contrats d'assurance vie qui représente un quart des flux. Néanmoins, les placements vers ce dernier support ont progressé de 14,4% par rapport au trimestre précédent.

Bien que l'effort d'épargne oriente? vers les produits de fonds propres reste soutenu, les ménages ont drastiquement diminué leurs placements en actions cotées (-75% par rapport au trimestre précédent) ainsi qu'en assurance vie et épargne retraite en unités de compte (-37%). Les placements vers les actions non cotées sont restés stables (13% des flux d'épargne).

Toutefois, les premiers chiffres pour le quatrième trimestre 2019 font état d'une forte diminution des placements bancaires et d'une légère reprise de l'assurance vie en unités de compte.

Comment est réparti le patrimoine financier des Français ?

Si les flux d'épargne des Français se sont orientés massivement vers l'épargne bancaire ces derniers mois, l'assurance vie reste le placement préféré des Français. Elle représente 39% de leur patrimoine financier, essentiellement en fonds en euros (82%). L'épargne bancaire représente 30% du stock d'épargne financière : les Français laissent dormir 11% de leur épargne sur leur compte courant et 19% sur l'épargne réglementée dont les taux de rendement sont au plus bas.

Au total, 65% du patrimoine financier des ménages est placé en produits de taux et 33% en produits de fonds propres. Dans cette dernière catégorie, les Français privilégient les actions non cotées (18,8%), devant les unités de compte de l'assurance vie (7%) et les actions cotées (5,4%).