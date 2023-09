Comment fonctionne la retraite progressive ?

Vous pouvez demander à bénéficier de la retraite progressive 2 ans avant l’âge minimum légal (Crédit photo : Fotolia)

La retraite progressive permet de réduire progressivement votre activité professionnelle lorsque vous arrivez en fin de carrière, tout en percevant une partie de votre retraite. Comment fonctionne ce dispositif et quelles sont les améliorations apportées par la dernière réforme des retraites ?

La retraite progressive est un dispositif qui vous permet de réduire progressivement votre activité professionnelle lorsque vous arrivez en fin de carrière. Vous travaillez à temps partiel tout en percevant une partie de votre retraite de base et de votre retraite complémentaire.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la retraite progressive ?

Vous pouvez demander à bénéficier de la retraite progressive 2 ans avant l'âge minimum légal de départ en retraite. Avec la dernière réforme des retraites et le report de l'âge légal de départ, l'âge minimum à partir duquel il est possible de bénéficier de la retraite progressive est passé de 60 à 62 ans.

Il est aussi nécessaire de remplir les deux conditions suivantes : avoir cotisé 150 trimestres auprès d'une ou plusieurs caisses de retraite de base et exercer une activité salariée à temps partiel comprise entre 40 % et 80 % d'un temps complet. Jusqu'ici réservé aux salariés, artisans et commerçants, la réforme des retraites a étendu le dispositif pour qu'il bénéficie également aux agents de la fonction publique, aux professionnels libéraux et aux avocats.

Si vous êtes salarié à temps plein, il faut obtenir l'accord explicite de votre employeur. Grâce à la réforme des retraites, l'absence de réponse écrite et motivée de l'employeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception de votre demande vaut accord. Tout refus de l'employeur doit être justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée avec l'activité économique de l'entreprise.

Quel est le montant de la retraite progressive ?

Lorsque votre retraite progressive est acceptée, l'administration procède au calcul provisoire de votre pension de retraite en fonction de vos droits au moment de votre demande.

Pendant votre retraite progressive, vous touchez une fraction de votre pension de retraite. Celle-ci dépend de votre durée de travail à temps partiel. Par exemple, un temps partiel à 60 % donne droit à 40 % du montant de la retraite provisoire.

Pendant cette période, vous continuez de cotiser à la retraite. Vous pouvez choisir de cotiser sur la base d'un salaire à temps complet afin d'améliorer le montant définitif de votre pension lors de votre départ définitif à la retraite. En effet, lorsque vous cesserez totalement votre activité professionnelle, votre retraite définitive sera recalculée en tenant compte de la période pendant laquelle vous avez continué de travailler à temps partiel.

Que se passe-t-il lors de votre départ en retraite définitive ?

Lorsque vous demandez votre retraite définitive, vous percevez votre pension de retraite complète. Celle-ci est calculée en tenant compte du montant de votre pension de retraite calculé lorsque vous êtes passé en retraite progressive et de la période passée en retraite progressive pendant laquelle vous avez travaillé à temps partiel et continué à cotiser pour la retraite.

Une fois à la retraite définitive, vous pouvez poursuivre ou reprendre une activité professionnelle dans le cadre du cumul emploi-retraite.