Dans un contexte de ressources humaines fragile, l’épargne salariale est un puissant levier pour recruter et fidéliser ses salariés. Elle permet aux employés d’épargner, via plusieurs dispositifs avantageux fiscalement, et son succès est croissant.

Comment fidéliser ses collaborateurs via l'épargne salariale ?-iStock-jacoblund

Qu’est-ce que l’épargne salariale ?

L’épargne salariale, de même que l’épargne retraite, peut être proposée par toute entreprise qui emploie au moins un salarié. Elle permet aux employés de se constituer un pécule par le biais des différents dispositifs qui l’alimentent. Les principaux sont l’intéressement (rémunération complémentaire facultative liée aux performances de l’entreprise) et la participation aux bénéfices (redistribution obligatoire des bénéfices annuels pour les entreprises d’au moins 50 salariés). D’autres sources peuvent provisionner l’épargne salariale, telles que les versements volontaires des employés pour optimiser leur épargne, les jours de congés non pris (Compte épargne-temps), ainsi que l’abondement. Cette aide financière de l’entreprise complète les versements déposés par les salariés sur un plan d’épargne salariale ou retraite, et prend la forme d’un PEE (Plan d’épargne d’entreprise) ou d’un PERCOL (Plan d’épargne retraite collectif). En 2023, les entreprises ont versé en moyenne 1 681 € par salarié au titre de l’intéressement et de la participation. Même si une légère baisse de l’encours des plans d’épargne salariale a été observée depuis 2022 (- 3,2 % sur un an), leur taux de croissance annuel a augmenté de 6 % depuis 2008. En 2005, le montant total ne dépassait pas 14 milliards d’euros… Or, encouragé par les pouvoirs publics, le dispositif affiche aujourd’hui 162,2 milliards !

Les avantages de l’épargne salariale pour l’employeur et le salarié

L’épargne salariale est un concept gagnant-gagnant où chacun s’y retrouve. Les entreprises disposent d’un argument supplémentaire à l’embauche pour motiver les candidats potentiels, en répondant à leurs attentes d’avantages sociaux et de rémunérations complémentaires. Quant aux salariés, ils peuvent épargner pour préparer leur avenir. Ouverte à tous types d’employeurs (y compris artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs), l’épargne salariale est non seulement un outil motivant qui permet aux salariés d’être associés aux performances de l’entreprise, mais aussi un moyen de réduire les contraintes fiscales. Les avantages fiscaux sont, en effet, non négligeables de part et d’autre. Côté entreprise, les sommes distribuées sont exonérées des cotisations sociales ou déductibles du bénéfice annuel imposable. Par ailleurs, les entreprises de moins de 50 salariés (pour lesquelles la participation n’est pas obligatoire) bénéficient d’une exonération du forfait social pour les montants versés au titre de l’intéressement, de la participation, ou sur un plan d’épargne salariale. Les entreprises de 50 à 250 salariés n’ont pas non plus à payer le forfait social sur les sommes liées à l’intéressement. Côté salarié, l’épargne est exonérée d’impôts sur le revenu. En revanche, elle reste soumise aux prélèvements au titre de la CSG et de la CRDS. Autre inconvénient : elle ne peut pas être retirée pendant au moins 5 ans. À SAVOIR : la notion de mérite n’intervient pas dans la mise en place de l’épargne salariale. L’entreprise a par conséquent l’obligation de proposer ce dispositif à tous ses salariés, et ne peut pas l’utiliser pour récompenser un employé en particulier.