Comment donner du sens à son épargne après la crise du Covid-19 ?

Les fonds responsables ont le vent en poupe. (© Fotolia)

La crise sanitaire a conduit de nombreux épargnants à questionner la finalité et le sens de leurs placements. Valoriser son capital n'est pas forcément contradictoire avec le fait d'être utile à la collectivité ou à la planète. Il est possible de combiner éthique et performance, en favorisant des investissements responsables. Nos explications.

La crise du Covid-19, par sa dimension planétaire, a favorisé un accroissement de la prise de conscience des enjeux collectifs. L'univers de l'épargne n'y échappe pas.

Pourquoi ne pas conjuguer rentabilité financière et utilité collective ? Choc sanitaire, bouleversements climatiques, séismes économiques et sociaux, toutes ces perturbations profondes, expérimentées de façon plus marquante au cours des derniers mois, sont liées entre elles. Autant favoriser dans ce contexte des investissements socialement responsables, qui financent la transition climatique ou qui favorisent des politiques sociales respectueuses.

Du fait de l'engouement qu'ils ont suscité, les supports de placement responsable sont devenus parfois plus performants que les autres. Notamment parce que les flux acheteurs sur les titres qui composent leurs portefeuilles, et qui ont passé les différents filtres de sélection, se sont accrus.

Plus de 700 fonds

Plus de 700 fonds distribués sur le marché français, qui revendiquent une approche de développement durable au sens large, sont accessibles aux particuliers. Leurs encours sont devenus significatifs, autour de 300 milliards d'euros. La moitié d'entre eux ont obtenu le label ISR (investissement socialement responsable) de l'Etat français.

Bien sûr, ces supports n'ont pas échappé à la crise boursière liée au CoVid19. Mais ils ont parfois évité une partie de la baisse, parce