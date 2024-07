Comment calculer le capital nécessaire pour une retraite confortable ?

Crédit photo : 123RF

Combien devez-vous épargner pour vous garantir une retraite confortable ? Calculer le montant nécessaire peut sembler complexe, mais en suivant quelques étapes clés, vous pouvez estimer vos besoins et mettre en place une stratégie d'épargne efficace pour y parvenir.

Étape 1 : déterminez vos dépenses mensuelles actuelles

La première étape consiste à comprendre vos dépenses actuelles. Faites une liste détaillée de toutes vos dépenses mensuelles, comme :

Le logement : loyer ou prêt, taxes foncières, assurances, entretien.

L'alimentation : courses, restaurants, services de livraison.

Le transport : frais liés à votre voiture, de carburant, les assurances ou encore les frais de transports en commun.

La santé : mutuelle, médicaments, visites médicales.

Les loisirs : les voyages, les sorties, les abonnements …

Les autres dépenses : vêtements, cadeaux, autres dépenses.

Étape 2 : projetez vos dépenses à la retraite

Ensuite, estimez comment ces dépenses pourraient évoluer une fois à la retraite. Certaines dépenses pourraient diminuer (transport pour le travail, vêtements professionnels), tandis que d'autres pourraient augmenter (soins de santé, loisirs). Il faut aussi prendre en considération certains paramètres comme l'inflation c'est à dire une augmentation des coûts de la vie, et le fait que vous aurez plus de temps libre et donc potentiellement plus de dépenses en loisirs, voyages et autres activités.

Étape 3 : estimez vos sources de revenus à la retraite

Identifiez toutes les sources de revenus dont vous disposerez à la retraite :

Votre pension retraite : estimez le montant que vous recevrez des régimes publics et privés. Pour cela, vous pouvez consulter votre espace personnel sur le site info-retraite.fr.

Faites le point sur votre épargne : produits d'épargne-retraite, assurances vie, autres placements.

Déterminez les revenus complémentaires dont vous disposerez : locations immobilières, travail à temps partiel ...

Étape 4 : calculez le complément de revenu dont vous aurez besoin

Pour obtenir le complément de revenu dont vous aurez besoin pour vivre sereinement votre retraite, il suffit de faire la différence entre vos sources de revenus à la retraite et vos dépenses à la retraite.

Prenons un exemple :

Dépenses Actuelles : 2.500 euros par mois.

Projection des dépenses à la retraite** : après ajustement pour inflation et changements de style de vie, 2.000 euros par mois.

Sources de revenus à la retraite : 1.500 euros par mois de pension retraite

Le complément de revenu complément de revenu nécessaire est donc de 500 euros par mois

Étape 5 : estimez le capital nécessaire

Faisons l'hypothèse que vous partirez à la retraite à 65 ans et que votre espérance de vie à cet âge est de 25 ans. Pour disposer de 500 euros par mois, il vous faudra donc disposer d'un capital de 150.000 euros à l'âge de 65 ans (soit 500 euros x 12 mois x 25 ans).