Selon des études récentes réalisées en France et dans plusieurs pays du monde, l’écart de retraite entre les hommes et les femmes perdure, voire tend à s’instituer comme une règle. Plusieurs solutions émergent cependant pour améliorer la pension versée aux femmes au moment de la retraite. Décryptage.

Comment améliorer la retraite des femmes ? /iStock-insta_photos

32,5 % de moins

Plusieurs facteurs

Des pistes pour réduire l’écart

Une étude récente réalisée par l’institut Odoxa pointe du doigt les différents écarts de traitement entre les hommes et les femmes au moment de la retraite. 47 % des femmes actives composant le panel représentatif indiquent vouloir mettre de l’argent de côté pour compléter leur retraite, qu’elles estimeront donc insuffisante. Le rapport annuel de l’OCDE, présenté en mars dernier, révèle que les Françaises toucheraient en moyenne 32,5 % de moins que leurs homologues masculins au moment de la retraite. Cet écart est de 7 points supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE, qui se situe à 25,6 %.Cette différence s’explique de plusieurs manières. Les femmes sont globalement plus nombreuses à avoir connu une situation de fragilité professionnelle durant leur carrière (congé parental, activité non salariée ou encore cessation d’activité). Il convient également de considérer les écarts de salaire persistants entre les hommes et les femmes. À l’heure actuelle, en France, un homme touche un salaire mensuel de 8 % à 10 % supérieur à celui d’une femme occupant un poste équivalent. Cette différence s’explique également par le faire qu’à études analogues, les femmes s’orientent généralement vers des secteurs moins rémunérateurs que les hommes, préférant la communication, la culture ou les ressources humaines aux secteurs de la banque et de la finance. La retraite est donc un « effet miroir » des inégalités existantes et persistantes dans le milieu professionnel. L’inégalité entre les hommes et les femmes au moment de la retraite n’est pas un sujet strictement français. Mercer, le leader mondial du conseil en ressources humaines et spécialiste en retraite et investissement, compare chaque année les systèmes de retraite dans le monde. Cette année, le rapport se concentre spécifiquement sur les écarts de pension entre les hommes et les femmes, reprenant des chiffres de l’OCDE. En bas du classement, le Japon présente un écart de 47,4 % contre 42,3 % pour le Mexique ou encore 40,6 % pour Autriche.La revalorisation des retraites des femmes passe, en France comme dans d’autres pays, par une réflexion de fond sur le travail et la rémunération des femmes actives. Plusieurs pistes ont ainsi été présentées lors d’un débat sur les Français et la retraite le 29 septembre dernier. La première solution avancée serait de limiter ou abolir les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Le partage des droits de retraite au sein d’un couple permettrait également une répartition plus égalitaire des pensions au moment de la retraite. Le splitting (scission) existe déjà avec des modalités spécifiques dans certains pays comme l’Allemagne, le Canada ou encore le Royaume-Uni. Le système fonctionnerait sur une réunion des droits de retraite acquis par les deux membres d’un couple le temps de l’union, les modalités de partage des droits pouvant être inscrites dans un cadre légal ou faire l’objet d’une négociation distinctive au sein du couple. Les propositions abondent également pour limiter l’impact des congés de maternité ou parentaux sur les carrières des femmes, en accordant par exemple des trimestres supplémentaires à la naissance d’un enfant. Ces ouvertures, à l’état de réflexion, ne manqueront pas de nourrir les discussions à venir sur la réforme des retraites.