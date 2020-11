Chômage partiel : 200 millions d'euros détournés par des fraudeurs après le confinement

182 millions d'euros auraient été détournés par des escrocs de haut vol organisés au niveau mondial. (PIXABAY / MOERSCHY)

Dans le cadre des aides d'État mises en place pendant le confinement de printemps, le montant de la fraude au chômage partiel atteint 200 millions d'euros. Une enquête préliminaire visant des groupes d'escrocs très bien organisés serait en cours. Les enquêteurs leur reprochent d'avoir dérobé, à eux seuls, une grande majorité de cette somme.

Huit mois après la mise en place du chômage partiel dans le cadre de la crise du Covid-19, les chiffres de la fraude liée au dispositif d'aide sont tombés. 200 millions d'euros prétendument versés à des salariés sans ressources, faute d'activité pendant le confinement, ont atterri dans la poche de fraudeurs, rapporte Le Parisien.

Usurpation d'identité des entreprises

Des escrocs de haut vol auraient détourné, à eux seuls, 182 millions d'euros. Une enquête préliminaire est en cours pour traquer ces escrocs, qui appartiendraient à des groupes criminels internationaux. 128 millions d'euros ont pu être récupérés par les services de l'État au dernier moment, mais 53 millions sont définitivement perdus, selon les chiffres du parquet de Paris.

Les premières alertes sont tombées en juin. Chargée d'indemniser les entreprises, l'Agence de services et de paiement (ASP) a signalé une fraude visant au moins treize des seize Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Les escrocs récupéraient sur Internet le nom et le numéro Siret d'entreprises et faisaient des demandes de chômage partiel en leur nom. Les coordonnées bancaires transmises étaient évidemment les leurs.

Mille comptes en banque ouverts en France

En région Occitanie, 7 000 entreprises sont concernées par ces fraudes. Pour passer inaperçus, les escrocs visaient des entreprises de petite taille (moins de dix salariés). Ils ont ainsi bénéficié des largesses de la Direccte qui, dans l'urgence, n'a pas été très regardante sur les demandes afin d'indemniser rapidement les entreprises touchées par le confinement.

De grandes entreprises ont également vu leur nom usurpé, dont une est cotée au CAC 40. Les enquêteurs ont recensé près de mille comptes ouverts en France dans le cadre de ce détournement d'aides. L'argent n'a fait qu'y transiter avant de finir sur des comptes d'Europe de l'Est ou des comptes chinois et singapouriens. Le chômage partiel est toujours en vigueur mais les contrôles de la Direccte ont depuis été renforcés.