Chèque énergie : cette aide qui vous aide à payer vos factures... et bien plus encore

Le chèque énergie va être distribué aux foyers éligibles entre mars et avril prochain. (Pixabay / Ri)

Comme chaque année depuis 2018, le chèque énergie va être distribué aux foyers éligibles entre mars et avril prochain. Si cette aide permet de payer une partie de ses factures de gaz ou d'électricité, elle offre également certains avantages à ses bénéficiaires. Des avantages qui peuvent se révéler utiles lors d'un emménagement ou en cas d'impayés.

Près de six millions de foyers vont bientôt recevoir, d'ici fin mars ou début avril, le chèque énergie distribué annuellement depuis 2018 en France en fonction du revenu fiscal de référence. Cette aide, d'un montant compris entre 48 et 277 euros et utilisable pendant un an, permet de payer une partie de ses factures de gaz ou d'électricité. Mais l'éligibilité au chèque énergie apporte également d'autres avantages fiscaux, rapporte Capital .

Une aide à l'emménagement

En effet, comme le rappelle Caroline Keller, chargée de communication au sein du médiateur de l’énergie, les bénéficiaires du chèque énergie ont aussi accès à « la gratuité de la mise en service de l’électricité ou du gaz » à l'arrivée dans un logement. Cet avantage est toutefois difficile à faire valoir, puisque l'énergéticien est rarement mis au courant de l'éligibilité de son client au chèque énergie dès son arrivée. Pour l'en informer, il faut ainsi rapidement lui transmettre l'une des attestations présentes dans le courrier du chèque énergie.

Les bénéficiaires du chèque énergie sont par ailleurs plus protégés lors de la trêve hivernale. S'il est interdit de couper l'approvisionnement en énergie en cas d'impayés, le fournisseur d'énergie peut malgré tout réduire la puissance d'un logement, ce qui peut entrainer une coupure du chauffage ou du ballon d'eau chaude. Mais cette mesure ne peut cependant pas concerner les personnes ayant accès au chèque énergie.

Plus de protection

Hors période hivernale, trop de factures impayées peut entraîner la suspension de la fourniture d'énergie. Pour mettre à l'arrêt l'approvisionnement, un technicien doit alors se déplacer et c'est au client de payer. Les bénéficiaires du chèque énergie disposent toutefois d'un autre avantage, puisqu'ils ont le droit à un abattement de 80% sur le prix du déplacement dans cette situation.

Selon Caroline Keller, citée par nos confrères, 80% des foyers qui reçoivent le chèque énergie l'utiliseraient. Les 20% restant seraient quant à eux dans une situation où il ne peut pas être utilisé. C'est le cas par exemple si l'on est dans un logement à chauffage collectif ou un meublé. Dans ces situations, d'autres aides existent.