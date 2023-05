Chèque énergie bois : vous n'avez plus que deux semaines pour demander cette aide

Les Français peuvent demander le chèque énergie bois jusqu'au 31 mai. Illustration. (Pixabay / OleksandrPidvalnyi)

Les Français ont jusqu'au 31 mai pour demander le chèque énergie bois sur le portail dédié à ce dispositif. Cette aide peut atteindre 200 euros pour les ménages les plus modestes se chauffant au bois.

Il ne vous reste plus que deux semaines pour demander le chèque énergie bois. Le gouvernement avait initialement fixé la date limite au 30 avril mais a décidé d'accorder un délai d'un mois supplémentaire « pour inciter les ménages qui ne l'ont pas encore réclamée à le faire » , peut-on lire sur le site du service public . Environ 2,6 millions de ménages sont éligibles à cette aide.

Les ménages ont donc jusqu'au 31 mai pour formuler leur demande sur le portail dédié à ce dispositif . Pour bénéficier de ce coup de pouce, le demandeur doit avoir un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 27 500 euros.

Entre 50 et 200 euros

Le montant du chèque est compris entre 50 et 200 euros en fonction des revenus et de la composition du ménage et du type de bois utilisé. Le montant maximum concerne ainsi les foyers les plus modestes qui se chauffent avec des granulés. Pour ceux qui se chauffent avec des bûches, bûchettes ou plaquettes, le chèque ne peut excéder 100 euros.

Ce chèque est cumulable avec le chèque énergie mais pas avec le chèque fioul. Il peut être utilisé pour s'approvisionner en bois bien sûr, « mais également auprès d'autres fournisseurs pour toute facture d'énergie (électricité, gaz naturel, fioul…) » , précise le ministère de la Transition écologique .