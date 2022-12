Chèque énergie bois : comment demander cette aide pouvant atteindre 200 euros ?

La plateforme pour demander son Chèque énergie bois sera mise en ligne mardi 27 décembre 2022. Illustration. (Pixabay / OleksandrPidvalnyi)

Les foyers qui se chauffent avec des pellets de bois ou des bûches peuvent demander le Chèque énergie bois à partir du mardi 27 décembre 2022. Cette aide s'élève à 50, 100 ou 200 euros selon les revenus et le mode de chauffage.

Les Français qui utilisent une cheminée ou un poêle à bois peuvent prétendre au Chèque énergie bois. Ce dispositif permet d'obtenir entre 50 et 200 euros selon les profils, rapporte MoneyVox . Alors que la date de ce jeudi 22 décembre avant été avancée dans un premier temps, la plateforme pour demander cette aide sera finalement mise en ligne mardi 27 décembre, assure Ouest-France .

Le montant de ce coup de pouce dépend des ressources du foyer. Une personne seule doit gagner 2 260 euros maximum. La limite est fixée à 4 750 euros pour un couple avec deux enfants. 2,6 millions de ménages sont éligibles sur les 3,4 millions de foyers qui se chauffent au bois selon l'Ademe.

Une aide cumulable avec le chèque énergie exceptionnel

Le montant de l'aide varie également en fonction du type de bois utilisé. Les foyers modestes qui se chauffent avec des pellets (granulés de bois) percevront 100 ou 200 euros selon leurs revenus. Pour ceux qui utilisent des bûches, l'aide est de 100 euros pour les plus modestes et de 50 euros pour ceux ayant des revenus un peu plus élevés, précise France 3 Bourgogne-Franche-Comté .

Pour faire sa demande en ligne, il faut se munir de son numéro fiscal et d'une facture prouvant qu'on se chauffe au bois. Le chèque énergie bois est cumulable avec le chèque énergie exceptionnel versé automatiquement aux 12 millions de ménages les plus modestes. Il n'est en revanche pas cumulable avec le chèque exceptionnel fioul 2022.