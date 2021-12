Chasseurs immobiliers : ce qu'ils peuvent vous apporter

Les honoraires des chasseurs immobiliers sont compris entre 2% et 5% du prix du bien. (© G. Tronel)

En un temps record, ces professionnels vous aident à trouver la maison idéale. Achat au juste prix, gain de temps, conseils et accompagnements : les chasseurs immobiliers vous épaulent de la sélection du bien à la signature chez le notaire.

Dans la famille des acheteurs immobiliers, il y a d'un côté les chanceux qui trouvent la perle rare dès la troisième visite et les persévérants qui épluchent toutes les petites annonces sur les sites Internet et enchaînent les visites soirs et week-ends pour enfin tomber sur LA maison de leur rêve.

Et de l'autre, il y a les désespérés qui ont frappé à toutes les portes sans rien trouver, les débordés qui n’ont pas le temps de chercher ou encore ceux qui sont trop loin pour se déplacer : pour eux, la phase de prospection est un vrai casse-tête. C'est là qu'intervient le chasseur immobilier, un professionnel dédié qui les assiste et les conseille tout au long de leur parcours d’achat.

Profession apparue aux débuts des années 2000, les chasseurs immobiliers s’occupaient alors de trouver un logement aux expatriés ou aux cadres étrangers. Compte tenu de la complexité du marché immobilier, leur clientèle s’est rapidement élargie à tous les acheteurs. Aujourd’hui, leurs services sont d’autant plus appréciés que les offres de biens à vendre ne sont pas pléthoriques.

Interlocuteurs privilégiés pour dénicher les perles rares qui arrivent sur le marché, ils sont aussiles alliésdes indécis noyés dans un trop-plein d’annonces et de précieux conseillers «pour ceux qui ont du mal à savoir si le bien est conforme et qui manquent d’expertise», explique Florian Marjolet, fondateur