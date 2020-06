Cette table qui descend du plafond est une création française

Au bureau comme à la maison, cette création d'un architecte français permet de dégager de l'espace. Dans un premier temps, 100 exemplaires doivent être produits.

Et si la grande table où vous mangez, écrivez, travaillez pouvait disparaître et réapparaître en un claquement doigt? Ce miracle, beaucoup d'urbains vivant dans de petits espaces en ont rêvé. Plus encore pendant le confinement où les espaces intérieurs ont démontré les limites de leur modularité. C'est avec cette envie que l'architecte Jean-Christophe Petillault et son cabinet JCPCDR Architecture ont créé «Flying Table» (table volante). L'idée était venue en travaillant sur plusieurs réaménagements de bureaux avec une envie forte de rendre les espaces plus adaptables mais le concept est aussi parfaitement adapté à un intérieur privé.

Le plateau en bois de la table est tout simplement soutenu par quatre mécanismes de ceintures de sécurité et l'ensemble est piloté par une télécommande actionnant un moteur électrique de volets roulants. Un mélange des genres surprenant qui fait aussi le charme de cette création. Ce système permet de choisir la hauteur de la table mais pour plus de stabilité, elle dispose de quatre pieds rétractables dans une configuration tout à fait classique. L'ensemble est agrémenté d'un système d'éclairage à la fois bien utile et qui permet d'alléger visuellement cette installation fixée au plafond.

7000 à 10000 euros

Ce prototype est prévu pour l'instant pour une production à 100 exemplaires de manière très artisanale avec un coût élevé: entre 7000 et 10000 euros suivant la taille de la table et les options retenues. «Mais l'idée est d'arriver à diminuer les coûts avec la quantité dans le futur», précise Jean-Christophe Petillault.