Cette start-up s’engage à acheter votre bien si vous ne trouvez pas d’acquéreur

La société Casavo s’engage à vendre votre bien en 5 mois et si aucune transaction n’aboutit, la start-up rachète elle-même le logement, moyennant une décote de 6% par rapport au prix de marché.

Avoir l’assurance de vendre son bien quelle que soit la situation du marché. Telle est la promesse de Casavo, cette plateforme immobilière italienne fondée en 2017, qui vient de s’implanter en France, à Paris plus exactement, après avoir levé 400 millions d’euros cet été. « La France constitue la plus grande opportunité du marché résidentiel européen, compte tenu du nombre de transactions réalisées », déclare Giorgio Tinacci, fondateur de Casavo. Concrètement, si un particulier désire se séparer de son logement et qu’il passe par Casavo, soit la transaction aboutit dans les 5 mois soit elle échoue et Casavo achète le bien à un prix fixé à l’avance, sans condition suspensive et sans délai de rétractation, avec une décote toutefois, de 6% par rapport au prix de marché. À noter, les honoraires de Casavo sont de 5% si la transaction se concrétise avec un acheteur tiers et de 0 € si c’est Casavo qui rachète le bien.

Les taux de crédit qui ne cessent de flamber depuis le début de l’année et peuvent ralentir voire faire échouer une transaction vont dans le sens de l’offre originale de Casavo. « Les délais de vente ont augmenté ce qui est à l’origine d’incertitudes pour les vendeurs. Ils ont besoin d’avoir un filet de sécurité », explique Bertrand Martin, directeur général de Casavo France.

Des délais de vente plus longs en Espagne et en Italie

La société va se concentrer sur les 9e, 10e, 11e et 12e arrondissements de la capitale pour le lancement de son offre mais espère l’élargir à tout Paris puis à d’autres villes comme Nice, Lyon, Marseille ou Nantes. Et la start-up transalpine voit grand: « D’ici 2025, notre objectif est d’atteindre 5% de part de marché dans les principales zones métropolitaines, en commençant par Paris. L’objectif est ambitieux mais possible grâce à notre technologie, à nos investissements importants pour la France et le savoir-faire de Proprioo», espère Giorgio Tinacci.

Pour ce faire, Casavo s’appuie sur la centaine de collaborateurs de la néo agence immobilière en ligne Proprioo dont elle vient de réaliser l’acquisition. Ainsi, elle offre un service d’agence classique tout en ajoutant un modèle de vente garantie. Ce concept d’Instant buying, ou achat instantané, elle le proposait en Italie, en Espagne, au Portugal avant de l’apporter en France. Inspirés du modèle américain de la société Opendoor, des start-up telles que Homeloop, Dili ou Zefir proposaient déjà ce type d’achat instantané. Mais cette fois-ci au lieu de se concentrer sur la rapidité avec une proposition d’achat ferme en 48 heures, Casavo préfère miser sur une durée plus longue (5 mois) avec la notion de prix garanti qui doit permettre d’allier rapidité et maximisation du profit pour le vendeur. « On a adapté notre garantie à la France. En Espagne ou en Italie, le temps nécessaire pour conclure une transaction de vente immobilière à Paris est de 40 à 50% inférieur à celui de Milan et de Madrid. Le manque de liquidité conduit à un besoin de vendre encore plus rapidemen t dans les autres pays européens », justifie Bertrand Martin. Reste à savoir si le modèle de la start-up sera pérenne, elle qui prend le risque de racheter le bien non vendu afin de tenter de le vendre par la suite à son propre compte.