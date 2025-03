Cette prison russe historique va être transformée en hôtel et galerie d’art

Vendue aux enchères pour plus de 12 millions d’euros, la prison Kresty de Saint-Pétersbourg va accueillir l’ambitieux projet de transformation d’un promoteur russe.

Une célèbre prison de Saint-Pétersbourg en Russie , où ont été autrefois enfermés des révolutionnaires et des dissidents, a été vendue aux enchères pour être transformée en hôtel, restaurants, musée et galeries d'art, a indiqué récemment son nouveau propriétaire. Ce grand complexe pénitentiaire en briques rouge et en forme de croix, d'où son nom Kresty («Croix»), est situé en plein cœur de la deuxième ville de Russie et ancienne capitale impériale.

Il a été vendu pour plus de 1,1 milliard de roubles (plus de 12 millions d'euros) au promoteur immobilier russe KVS, selon le site officiel des enchères d'État. KVS a promis, dans un communiqué, de donner «une nouvelle vie» au bâtiment, en y créant un musée qui «gardera la mémoire et l'histoire» de Kresty, un hôtel, des restaurants et des galeries d'art. Il s'agira «d'un des projets de construction les plus ambitieux de Saint-Pétersbourg» , selon le promoteur. KVS a devancé le deuxième candidat aux enchères, le groupe médiatique russe PMI d'Evguéni Finkelchtein qui voulait y créer un musée «du Bien et du Mal » et un terrain pour des festivals artistiques.

Construite sur le quai de la Néva à la fin du XIXe siècle, la prison Kresty a enfermé en ses murs nombre de figures historiques, dont le révolutionnaire Léon Trotski , le maréchal soviétique Konstantin Rokossovski, les poètes Joseph Brodsky et Ossip Mandelstam ou encore l'historien Lev Goumilev, fils de la poétesse russe Anna Akhmatova. Cette dernière avait décrit dans son poème «Requiem» les heures pénibles passées, à l'époque soviétique, devant la prison Kresty pour transmettre un colis à son fils arrêté.

En 2013, des militants de l' organisation écologiste Greenpeace arrêtés après une action de protestation contre une plateforme pétrolière dans l'Arctique y avaient passé plus d'une semaine. Pour remplacer Kresty, une autre prison, Kresty-2, avec également deux bâtiments en forme de croix, a été construite en 2017 dans la banlieue de Saint-Pétersbourg, présentée comme "la plus grande d'Europe", occupant un terrain de 35 hectares.