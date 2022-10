Cette nouvelle génération d’appartements est totalement modulable

Bouygues Construction lance une gamme de «lofts configurables», des plateaux de diverses surfaces où la cuisine et la salle d’eau sont fixes, tout le reste de l’espace étant cloisonné selon les volontés de chacun.

«Réinventer le logement» , c’est la mission que s’est donné, en toute modestie, Bouygues Immobilier avec sa nouvelle offre baptisée Loji. Si l’objectif peut sembler ambitieux, il faut bien reconnaître que le produit coche de nombreuses cases attendues par la cible visée: des « urbains convaincus ». Pas question ici d’offrir des mètres carrés à foison, ces logements seront situés dans des zones urbaines denses et recherchées où il s’agit de mêler sensation d’espace, modularité, luminosité et espaces extérieurs .

Symbole de cette volonté de casser les codes traditionnels: on ne parle pas ici des typologies habituelles: T2, T3, T4, etc. mais de «lofts configurables» disponibles en plusieurs surfaces. Ces plateaux rectangulaires seront proposés en 4 formats: 34 m², 56 m², 72 m² et 92 m², le cœur de l’offre se situant sur le modèle de 56 m². Le point commun à tous ces lofts, c’est qu’ils disposent d’un bloc salle d’eau (pas de baignoire possible) et cuisine en fond d’appartement, dégageant un plateau libre en forme de U.

Pas de mur porteur

Pour accroître la sensation d’espace et la luminosité, la hauteur sous plafond est généreuse pour du neuf (2,7 mètres soit 20 cm de plus que ce que propose habituellement le constructeur) et les logements profitent d’une grande baie vitrée de 3 mètres ou 3,4 mètres. L’espace est ensuite entièrement modifiable, configurable et cloisonnable selon les envies de chacun puisqu’il n’y a pas de mur porteur, ni de gaine ou de radiateurs. Les logements sont équipés de pompes à chaleur et toutes les prises électriques figurent sur les 4 murs du plateau. L’absence de couloir et la circulation autour du noyau central permettent de ressentir le «petit» plateau de 56 m² comme un confortable 3-pièces.

Des meubles de rangement sur mesure sont installés dès la livraison et d’autres, optionnels, peuvent faire office de cloison. Libre aussi aux acheteurs d’opter pour des cloisons classiques ou des modèles style atelier, en harmonie avec l’esprit loft, et permettant d’apporter de la lumière vers le fond de l’appartement. À noter: si la grande baie vitrée est garantie pour tous les logements, la deuxième fenêtre (généralement prévue pour une chambre) ne sera pas forcément présente. Même chose pour la confortable terrasse dans le prolongement de la baie vitrée.

«Nous avons eu d’excellents retours de clients potentiels sur des prototypes , souligne Olivier Durix, directeur général des offres et clients chez Bouygues Immobilier. Ils plébiscitent la sensation d’espace et la présence de nombreux rangements.» Cette offre Loji devrait être proposée dans des immeubles de taille assez réduite pour des programmes de 25 à 40 logements. Une première version devrait voir le jour du côté de Bordeaux. Quant au tarif, nous n’en saurons pas plus pour l’instant, en dehors du fait qu’il «sera dans les prix du marché» ... « Nous visions notamment les jeunes actifs mais le produit semble séduire une clientèle large, précise Olivier Durix. Il peut évidemment intéresser des seniors qui veulent rester en ville mais aussi être éventuellement décliné en bord de mer pour des logements de vacances.»