Cette maison tournante est à vendre pour un prix qui donne le tournis

Les propriétaires qui ont voulu et conçu cette villa circulaire qui peut tourner sur elle-même en 33 minutes sont prêts à s’en séparer. À condition d’y mettre le prix.

Dans cette villa des hauteurs de San Diego , l’expression vient faire un tour à la maison prend tout son sens... Ses propriétaires, Al et Janet Johnstone, avaient pour rêve de se faire construire une habitation circulaire au sommet du mont Helix, sur la commune de La Mesa, dans la banlieue de San Diego. Et une fois que le projet a commencé à prendre forme, pour que chaque pièce puisse profiter de l’incroyable panorama, ils se sont dit que ce serait encore mieux si la demeure pouvait tourner sur elle-même. Et c’est ainsi qu’est née cette propriété emblématique de ce secteur de l’extrême sud de la Californie , à quelques kilomètres de la frontière mexicaine.

Mise en vente dans le réseau Century 21, cette maison de près de 470 m² dispose de 4 chambres et de 340 m² d’espaces de vie tournant plus 130 m² de terrasse rotative au premier étage sans oublier une terrasse «fixe» de 110 m². C’est le propriétaire lui-même qui a tout conçu comme il l’expliquait il y a une dizaine d’années dans un reportage de CNN consacré à son étrange demeure. «J’en suis l’architecte, l’ingénieur, l’inventeur, l’entrepreneur général et l’homme à tout faire» , soulignait alors Al Johnstone. Son mécanisme actionnant des roues motrices sur un rail en acier permet de faire tourner le niveau mobile dans le sens voulu et à des vitesses très variables permettant de boucler un tour complet entre 33 minutes et 24 heures.

Disque tournant dans le garage

Cette maison tournante n’est certes pas unique en son genre puisque l’on retrouve le concept de «maison tournesol» avec des modèles clés en main en bois pour des habitations capables de suivre la course du soleil. Il n’en reste pas moins que ce modèle de la région de San Diego reste exceptionnel par son luxe et ses immenses baies vitrées même si la conception et la déco risquent de n’être pas du goût de tout le monde (voir le diaporama) . Mais ici aussi, on reste attentif au soleil dans ce secteur où il est très présent: la maison dispose de pas moins de 43 panneaux solaires. Ultime clin d’œil rotatif, le garage pour deux voitures parfaitement fixe est équipé d’un vaste disque tournant permettant de rentrer en marche avant et d’effectuer une rotation mécanique de 180° pour ressortir en marche avant. Évidemment tous ces raffinements ont un prix: la demeure est affichée à 5,3 millions de dollars, soit 4,9 millions d’euros.