Cette maison d’un quartier malfamé a vu son prix multiplié par 200 en 50 ans

Achetée il y a un demi-siècle pour l'équivalent de 6000 euros, le tarif de cette maison londonienne s'est envolé, malgré l'accalmie du marché et l'insécurité qui règne dans le quartier.

Un bel investissement! C'est le moins que l'on puisse dire pour cette maison achetée dans le sud de Londres, au Royaume-Uni, pour 5000 livres sterling, soit 6000 euros, il y a 50 ans, et qui vaut désormais un million de livres, soit plus d'1 million d'euros aujourd'hui. Chaque année, la valeur de cette maison a donc grimpé de plus de 20.000 euros. Quand Hasan quitte Chypre pour Londres en 1970, son dévolu se porte plutôt sur une autre maison qui coûte 7000 livres sterling mais la banque refuse son dossier.

Il choisit alors une maison mitoyenne dans la même rue avec 4 chambres, dont le coût est inférieur, 5000 livres sterling. Problème: le quartier de Coldharbour Lane où est implantée la propriété, a été secoué par les émeutes de Brixton en 1981 et est réputé pour être une zone mal famée, où règnent la violence et les trafics de drogue. La rue a été surnommée « la plus dangereuse de Grande-Bretagne » en 2003 après le signalement de l'équivalent d'un million de livres sterling de crack vendu chaque mois, rapporte le quotidien britannique Metro . Hasan raconte que des bagarres ont souvent lieu dans l'immeuble voisin et que la police intervient régulièrement même si ces jours-ci, il n'y a « presque rien » et ça « s'améliore ». « Je ne me sens pas en danger », a-t-il ajouté.

L'attrait des maisons

Étant donné sa localisation peu envieuse, comment expliquer une telle flambée de son prix et un pareil taux de croissance annuel de 11% ? La vie nocturne, la scène culturelle de Brixton et les concerts qui sont régulièrement donnés dans le quartier ont su attirer une population jeune. Autre raison, les maisons attirent les Britanniques et leur valeur a explosé depuis le début des années 2000. Selon le site d'annonce local Rightmove, les habitations mitoyennes se vendent souvent à plus d'un million de livres sterling dans le quartier.

Pour le moment, Hasan ne profite pas de l'extraordinaire montée en flèche de la valeur de sa propriété puisqu'il compte y rester et ne veut pas s'en séparer. « Je vis ici depuis 50 ans, c'est ma maison maintenant », assure-t-il. Les prix au Royaume-Uni ralentissent avec la hausse des taux d'intérêt et la sévère crise du pouvoir d'achat dopée par l'inflation. D'après l'indice des prix du logement britannique de l'organisme de financement mutualiste Nationwide, la hausse des prix a freiné à 10% en août 2022 contre 11% en juillet 2022 . Un ralentissement plus fort à Londres (+6%) que dans le reste du pays (+11%) car la capitale propose des prix inabordables pour de nombreux Britanniques. Ils décident de quitter Londres pour d'autres régions plus accessibles. À voir donc si la valeur de cette maison est amenée à baisser.