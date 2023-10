Cette maison à vendre est proposée avec son laboratoire de fabrication de drogue

Le précédent propriétaire de cette habitation de San Jose, en Californie, est en prison. Sa demeure proposée à 1,55 million de dollars est livrée avec son laboratoire «inactif» de production de méthamphétamine.

Pour tous les fans de la série «Breaking Bad», voici votre chance de frayer dans le trafic de drogues, comme le professeur de chimie Walter White: une confortable maison dotée d’un laboratoire de production de méthamphétamine est actuellement à vendre en Californie, pour 1,55 million de dollars . Moyennant cette somme rondelette, vous deviendrez l’heureux propriétaire d’une vaste demeure de 250m² avec six chambres, dans la très chic ville de San Jose, non loin de San Francisco. Elle jouit notamment d’un «emplacement idéal», avec un accès facile à l’autoroute, selon l’annonce postée sur le site immobilier Redfin. De quoi plaire aux cadres de la tech qui auraient besoin de transiter régulièrement vers la Silicon Valley: les sièges d’Apple et Google sont tous deux à moins d’une demi-heure en voiture.

Située dans un quartier calme doté de bonnes écoles, cette villa croule sous les atouts: nombreux arbres fruitiers dans le jardin, vaste patio idéal pour recevoir, piscine et jacuzzi, trois salles de bains, panneaux solaires... On en oublierait presque un léger détail: l’endroit inclut également toutes les infrastructures pour élaborer une substance potentiellement mortelle et hautement addictive. «La maison a un laboratoire de méthamphétamine inactif et est contaminée par la méthamphétamine» , précise l’annonce. Elle «n’a pas été nettoyée (...) et sera transférée au nouvel acheteur dans son état actuel.»

Une bonne affaire

La villa appartenait précédemment à Peter Karasev, un homme de 35 ans arrêté en mars par la police de San Jose pour avoir tenté de détruire des transformateurs électriques, rapporte le Los Angeles Times . Les enquêteurs ont découvert lors de leur perquisition chez lui des explosifs artisanaux, plusieurs armes à feu, ainsi que le fameux laboratoire. Le suspect, qui vivait là avec sa femme et trois enfants, est actuellement poursuivi par la justice. Pour les courageux insensibles à l’historique du lieu et motivés pour faire quelques travaux, la maison fait plutôt figure de bonne affaire, dans le marché immobilier prohibitif de Californie. En mai, une propriété voisine avec seulement quatre chambres s’est vendue pour 1,725 million de dollars.